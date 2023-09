Procedures herzien na voorval met A380

Passagiers aan boord van een Airbus A380 van Singapore Airlines zaten wegens een technisch probleem acht uur vast in een ‘sauna’.

Het vliegtuig, registratie 9V-SKT, zou vorige week woensdagmiddag 16:50 uur lokale tijd vertrekken vanuit Shanghai op weg naar Singapore. Toen de passagiers ingestapt waren, werd de A380 door een pushbacktruck naar achter geduwd. Vervolgens reed de superjumbo richting de startbaan. Echter, tijdens het taxiën constateerden de piloten een ongespecificeerd technisch mankement. Ze besloten terug te keren naar de gate. De gezagvoerder kondigde door de intercom aan dat technici aan boord van het vliegtuig zouden stappen en dat het oponthoud ongeveer een halfuur zou duren.

Sauna in A380

Dat streven werd echter niet gehaald. Een halfuur later stond de A380 nog steeds aan de grond. Ook na een uur was het probleem nog altijd niet opgelost. Het cabinepersoneel verstrekte de reizigers intussen maaltijden en drankjes. Tot twee keer toe werden de motoren aan- en uitgeschakeld. Na verloop van tijd steeg de temperatuur in de A380, net zoals dat eerder voorkwam door een kapotte airconditioning in een A320neo van Air Malta. Sommige passagiers vielen flauw, terwijl kinderen begonnen te huilen. Enkele inzittenden hadden zelfs zuurstofmaskers nodig. Om 0:30 uur lokale tijd zaten de reizigers nog altijd aan boord.

Na acht uur van boord

Singapore Airlines liet vervolgens weten dat de A380-vlucht uiteindelijk geannuleerd werd. ‘We realiseren ons dat reizigers eerder van boord hadden gekund. Singapore Airlines verontschuldigt zich bij de gedupeerde reizigers en we gaan de procedures herzien om herhaling te voorkomen’, reageert de luchtvaartmaatschappij bij Simple Flying. Toen de reizigers in de vertrekhal aankwamen, bleken grote rijen bij de counters van Singapore Airlines te staan. De maatschappij regelde echter wel een hotelaccommodatie voor de gedupeerde passagiers. Sommigen gaven aan dat ze pas rond de klok van 3:00 uur bij hun verblijven arriveerden. De A380 vloog volgens gegevens van Flightradar24 pas twee dagen later als SQ9833 naar Singapore. Diezelfde dag hervatte de superjumbo haar operaties.