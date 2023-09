Lufthansa 747 doet acht uur over ‘rondje Frankfurt’

Een Boeing 747-400 op weg naar Seoul moest na vier uur omkeren. De Lufthansa-Jumbo vloog terug naar Frankfurt op slechts drie motoren.

De route van Frankfurt naar Seoul-Incheon wordt dagelijks uitgevoerd door Lufthansa met Boeing 747-400’s voor 371 passagiers. De gebruikelijke route voert meestal over de zuidelijke Zwarte Zee, Georgië, het Kaspische Zeegebied, Kazachstan en China naar Zuid-Korea. Lufthansa geeft voor de vluchttijd 11 uur en 20 minuten aan. Afgelopen woensdag duurde de vlucht echter 8,5 uur. En nee, er werd niet hard gevlogen. De eindbestemming was hetzelfde als het vertrekpunt: Frankfurt.

De Boeing 747-400, registratienummer D-ABTL, vertrok kort voor 16:00 uur lokale tijd uit Frankfurt. Na vier uur vliegen keerde het vliegtuig voor de kust van Kazachstan om en volgde dezelfde route terug naar Frankfurt waar het na bijna acht en een half uur vliegen weer in Frankfurt landde, rond 01:00 uur lokale tijd. De bemanning schakelde uit voorzorg de vierde motor uit. Lufthansa heeft aangegeven dat het toestel moest terugkeren naar Frankfurt vanwege onregelmatigheden in de oliedrukindicatie van een van de vier motoren. ‘Het cockpitpersoneel schakelde de betrokken motor uit en verzocht om met prioriteit te kunnen landen’, aldus de luchtvaartmaatschappij. De Jumbo landde vervolgens veilig met alle 341 passagiers aan boord ongedeerd. Maar dus wel weer in Frankfurt. De luchtvaartmaatschappij betreurt het ongemak voor de reizigers en benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning te allen tijde de hoogste prioriteit heeft. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. De betrokken Boeing 747-400 is in mei 2002 aan Lufthansa geleverd. Voorlopig blijft voorlopig de machine in Frankfurt voor verdere technische inspectie, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Het cockpitpersoneel is goed getraind om te handelen bij een motorstoring. Ze oefenen regelmatig dergelijke situaties in de simulator. Vliegtuigen met vier motoren kunnen een motorstoring goed opvangen. Zo vloog een Airbus A380 tien jaar geleden duizenden kilometers met slechts drie werkende motoren. Ook tweemotorige vliegtuigen kan als een van de motoren uitvalt nog prima vliegen.