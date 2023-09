ABN AMRO: Krimp Schiphol bedreigt kenniseconomie

ABN AMRO noemt de aankomende krimp van Schiphol als een van de redenen waarom Amsterdam steeds minder populair wordt onder zakelijke reizigers. Terwijl er in 2016 nog 144 congressen werden georganiseerd in de hoofdstad, is dit aantal in 2022 gehalveerd naar 73.

Volgens onderzoeksbureau Respons leverden zakelijke evenementen in 2019 meer dan negen miljard euro op. De industrie voor zakelijke evenementen, direct en indirect, zou goed zijn voor 136.000 banen.

‘Daarnaast stimuleren congressen de kennisuitwisseling en de samenwerking tussen wetenschappers, professionals en organisaties uit verschillende sectoren en landen. Het aantrekken van dit soort evenementen heeft daardoor niet alleen economische waarde. De kennisdeling die tijdens zo’n congres plaatsvindt, kan uiteindelijk bijdragen aan verschillende langetermijndoelen, zoals het verbeteren van levenskwaliteit, mensenrechten, technologische innovatie en klimaatdoelen’, stelt ABN AMRO in een deze week gepubliceerde analyse.

De aangekondigde krimp van Schiphol is volgens de bank niet de enige reden dat zakelijke reizigers Nederland steeds vaker mijden. Zo speelt onzekerheid rond de toeristenbelasting ook een rol en zijn de budgetten om congressen in Nederland te organiseren steeds kleiner.