IndiGo onderzoekt vermoeidheid piloten

De grootste luchtvaartmaatschappij van India, IndiGo, wil vermoeidheid bij haar piloten onderzoeken met behulp van smartwatches en een consultant aanstellen om vermoeidheidsrisico’s te beperken. Dit na een recent sterfgeval vanwege oververmoeidheid.

Piloten kunnen zich vrijwillig aanmelden voor proeven door IndiGo waarbij een vermoeidheidsbeheertool van Thales zal worden gebruikt. Tijdens het onderzoek verzamelde gegevens zullen anoniem worden geanalyseerd. Dit alles volgens een memo die Ashim Mittra, hoofd van de vluchtafdeling van van IndiGo, stuurde naar alle piloten.

‘IndiGo zal de vermoeidheidsbeheertool van Thales testen om de alertheidsniveaus van piloten de komende maanden te beoordelen. Zodra dit is voltooid, zullen we gezamenlijk de doeltreffendheid en nauwkeurigheid van de gegevens evalueren’, aldus Mittra afgelopen donderdag. De proef zal worden uitgevoerd op specifieke trajecten met behulp van on-ground-apparaten op vier luchthavens, waaronder Delhi en Mumbai. Deelname met smartwatches en camera’s die het slaperigheidsniveau op elke route en elk vliegtuig zullen detecteren is vrijwillig.

Sterfgeval

Het project komt enkele dagen nadat een IndiGo-piloot in elkaar zakte en stierf voor zijn vlucht. Dit incident veroorzaakte klachten bij sommige Indiase piloten. Het voorval zou ook de aandacht van de Indiase luchtvaartautoriteit hebben gewekt. Het aantrekken van een consultant bij IndiGo zal een cruciale rol spelen in toekomstige maatregelen tegen dergelijke gevallen van overmatige vermoeidheid in de komende maanden, aldus Mittra in de memo.