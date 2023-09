Lichaam gevonden in A330 vanuit Schiphol

In een landingsgestel van een Airbus A330 van Turkish Airlines die vertrokken was vanaf Schiphol is een levenloos lichaam aangetroffen.

Het toestel, registratie TC-JOA, vertrok gisteren volgens de Turkse nieuwssite Internethaber aan het begin van de avond, een uur later dan aanvankelijk gepland, in de richting van Istanbul. Na een vlucht van iets minder dan drie uur landde de A330 op haar eindbestemming. Daar werd het lichaam door de onderhoudsinspectie gevonden. Vervolgens zette de politie het gebied af voor onderzoek. Momenteel onderzoekt de recherche de machine voor meer bewijsmateriaal.

Mogelijk langer aan boord

De Koninklijke Marechaussee werkt samen met de Turkse autoriteiten om na te gaan of de persoon op Schiphol in het onderstel is terechtgekomen. Internethaber speculeert dat het om een verstekeling ging. Gesteld wordt dat die persoon vorige week zondag in Banjul (Gambia) aan boord van de A330 ging. Die maakte zich toen klaar voor de terugvlucht naar Istanbul. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel daarna veertien vluchten uitvoerde, zowel naar bestemmingen in Europa, als Afrika en Azië. 13 september bracht het ’s ochtends reeds een bezoek aan Schiphol.

Het is niet de eerste keer dat een lichaam gevonden wordt in een landingsgestel van een vlucht van of naar Amsterdam. Vorig jaar ging een 22-jarige man in Nairobi (Kenia) aan boord van een Boeing 747-400F van Cargolux op weg naar Schiphol. Bij aankomst bleek hij nog te leven. Een jaar daarvoor werd een verstekeling aangetroffen in het landingsgestel van een Boeing 777 van KLM die afkomstig was uit Lagos (Nigeria). Dit had echter wel een fatale afloop.