Met welk vliegtuig kan KLM het beste om Rusland heen?

De kans is groot dat Air France-KLM nog voor het einde van de maand een beslissing neemt over de aanschaf van nieuwe wide-body vliegtuigen. Het bedrijf overweegt de Boeing 787 en de Airbus A350 om de in totaal 26 Boeing 777-200ERs en 26 Airbus A330-200/300s te vervangen. De geopolitieke relatie van westerse landen met Rusland lijkt een extra complicerende factor te zijn.

Vorige week werd gemeld dat er verdeeldheid heerst binnen Air France-KLM over welk vliegtuig gekozen moet worden. Zowel topman Ben Smith als hoofd van de Technische Dienst Ton Dortsmans is voorstander van de 787, ondanks de vertraging in de levering ervan als gevolg van kwaliteitsproblemen. Alhoewel KLM direct last heeft van deze vertragingen lijkt de ervaring met de Dreamliner goed genoeg te zijn om deze nadelen te compenseren.

Desondanks zijn er ook voorstanders van de A350. Dit vliegtuig heeft een groter bereik en een lager gewicht dan de Boeing, en kan meer gewicht meenemen. Bovendien heeft Air France-KLM onlangs vier A350F vrachtvliegtuigen besteld en wordt er gesproken over het opzetten van een joint venture met Airbus voor het onderhoud van de A350.