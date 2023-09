Stakingen grondpersoneel KLM lijken afgewend

KLM heeft de vakbonden laten weten met een voorstel te komen om de salarissen van het grondpersoneel met meer dan zes procent te verhogen. Gisteren werd het voorstel gedaan, enkele uren voor het verlopen van de deadline die FNV en CNV hadden gesteld. De vakbonden dreigden met stakingen als KLM voor de deadline niet met een verbeterd voorstel kwam.

Het eerdere voorstel hield in dat de salarissen van het grondpersoneel, waaronder medewerkers van de afhandeling, onderhoud en kantoorpersoneel, vanaf oktober met zes procent zouden stijgen met in juli volgend jaar nog eens drie procent bovenop. De Volkskrant meldt dat KLM nu bereid is om de initiële verhoging van zes procent te honoreren.

Daarmee gaan de onderhandelingen een nieuwe ronde in en lijken stakingen voorlopig afgewend. En dat is goed nieuws voor de passagiers die op één van de vele door KLM Ground Services afgehandelde vluchten zitten. Deze dochteronderneming van KLM is namelijk goed voor de afhandeling van meer dan zestig procent van alle vluchten op Schiphol. Voor onder meer KLM en Delta Airlines wordt de afhandeling verzorgd.