Automatische piloot valt uit na passerende A380’s

Een Airbus A320 van het Russische Yamal Airlines belandde tijdens een vlucht tot twee keer toe door twee passerende A380’s in een luchtbel.

Het toestel, registratie RA-73690, vertrok 7 september 15:40 uur lokale tijd voor een binnenlandse vlucht vanuit Salekhard naar Sochi. Nadat de A320 een kruishoogte van iets meer dan tien kilometer bereikte, passeerden de twee A380’s de machine in tegenovergestelde richting. Een van de superjumbo’s was vanuit Dubai vertrokken op weg naar San Francisco. Vijf minuten later volgde de andere in de richting van Los Angeles. Die eerste bevond zich op een hoogte van 11.300 meter, de tweede zat op een kruishoogte van 10.650 meter.

Automatische piloot valt uit

Als gevolg van de passerende A380’s schudde de A320 tot twee keer toe flink op en neer. De zogeheten zogturbulentie lag daaraan ten grondslag. Die ontstaat achter beide winglets van een vliegtuig. Het zijn tegengesteld draaiende luchtwervelingen. Hoe zwaarder een vliegtuig is, hoe groter de zogturbulentie. In de lucht moet dan ook gepaste afstand tussen toestellen gehouden worden. De minimale verticale afstand bedraagt circa 300 meter. Als een machine op dezelfde hoogte vliegt, moet een afstand van negen kilometer gehanteerd worden, al mogen A380’s elkaar bij een landing op 7,4 kilometer naderen. Hoe ver de A320 zich van de A380’s bevond, is niet bekend. In ieder geval meldden de piloten van het Yamal Airlines-vliegtuig volgens Aviatorshina aan de luchtverkeersleiding dat de automatische piloot uitviel en dat zij overschakelden op handmatige besturing. Of passagiers gewond raakten als gevolg van de zogturbulentie, is niet bekend. Na enige tijd werd de automatische piloot opnieuw geactiveerd. Het laatste deel van de A320-vlucht verliep soepel.