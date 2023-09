Drie piloten met 737 op avontuur

Titan Travel organiseert de komende weken een privéjetvakantie met een Boeing 737-400 met drie piloten aan boord.

Afgelopen woensdagochtend steeg het toestel, registratie 9H-ZAZ, rond de klok van 9:30 uur lokale tijd op vanuit Londen Stansted Airport in de richting van haar eerste bestemming Rome. Aan boord zaten behalve de drie vliegers, vijf bemanningsleden, drie tourmanagers, een operationeel directeur en uiteraard de vakantiegangers. ‘We zijn heel blij dat onze eerste privéjettour de lucht in is gegaan en we wensen al onze gasten een ongelooflijk, uniek avontuur. Ze waren opgewekt toen ze aan boord gingen en keken uit naar de komende 23 dagen, verdeeld over negen culturele bestemmingen, van Petra tot de Taj Mahal en Samarkand’, zegt John Constable, CEO van Saga Travel Group, bij Travel Weekly.

In het eerste deel van de reis werd Rome aangedaan © Flightradar24.com

Diverse landen

Na een vlucht van iets meer dan twee uur landde de 737 op Rome Fiumicino Airport. In de Italiaanse hoofdstad wordt onder meer het Vaticaan bezocht. Vervolgens gaat de reis door naar Montenegro waar de baai van Kotor ontdekt wordt. Daarna vliegt de 737 naar Jordanië. In dat land worden de stad Petra en de Wadi Rum woestijn aangedaan. Na Jordanië reist het gezelschap door naar India. Daar staat de vakantiegangers onder meer een rondleiding door het Palace of the Winds te wachten. De laatste twee bestemmingen zijn Oezbekistan en Turkije (Istanbul). In dat laatste land vindt 5 oktober het afscheidsdiner plaats. ‘We kunnen niet wachten om al hun verhalen te horen als ze terugkomen’, gaat Constable verder.

Vergelijkbare reizen

Naar de reis is volgens de CEO veel vraag. Twee maanden nadat de verkoop van start ging, was 70 procent reeds uitverkocht. In september 2024 wordt deze privéjetvakantie herhaald. Of dat eveneens plaatsvindt met een 737-400, die overigens vaker voor speciale charters ingehuurd wordt, is niet bekend. In november 2024 vangt opnieuw een wereldreis aan. Voor 62.000 euro kunnen reizigers een 21-daagse rondreis langs Rio de Janeiro, Paaseiland, Fiji, Sydney, Siem Reap (Cambodja), Agra, Dehli (India) en de Maasai Mara (Kenia) boeken.