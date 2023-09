Oefening parachutisten op bijzondere plek | Reportage

Deze maand is het 79 jaar geleden dat de luchtlandingsoperatie Market Garden begon. Op 17 september 1944 landden geallieerde militairen in Zuid-Nederland, waarmee de bevrijding van Nederland begon. Op zaterdag 16 september 2023 landen opnieuw honderden parachutisten op de Ginkelse Heide bij Ede, als afsluiting van de oefening “Falcon Leap”. Deze historische locatie was in 1944 de dropzone voor Britse parachutisten.

Falcon Leap is een internationale luchtlandingsoefening, die elk jaar op verschillende locaties in Nederland wordt gehouden. De afgelopen week landden er parachutisten op onder andere de Ginkelse Heide en het oefengebied de Marnewaard. Up in the Sky was aanwezig op de Ginkelse Heide en op vliegbasis Eindhoven, het startpunt van de transportvliegtuigen met de parachutisten.

Duitse A400M, Roemeense C27 en Griekse C-130 op het platform van Eindhoven © Leonard van den Broek

Duitse A400M en Roemeense C27 op het platform van Eindhoven © Leonard van den Broek

Roemeense C27 en Poolse C295 op het platform van Eindhoven © Leonard van den Broek

Griekse en Nederlandse C-130 Hercules vrachtvliegtuigen op het platform van Eindhoven tijdens Falcon Leap 2023 © Leonard van den Broek

Poolse C295 op het platform van Eindhoven © Leonard van den Broek

De oefening begon vorige week, op maandag 4 september. De eerste week is vooral gebruikt om te oefenen met het droppen van vracht. De toestellen vliegen dan op relatief lage hoogte en droppen hun lading door middel van bijvoorbeeld een “container delivery system” (CDS).

Luitenant-kolonel Linda Lauret, Chef Staf van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht, legt uit: ‘Eerder dit jaar stond eigenlijk onze oefening “Orange Bull” gepland, waarbij we juist tactische naderingen oefenen. Maar door operationele inzetten in Turkije (na de aardbeving) en Soedan (evacuatie van Nederlandse burgers) kon die oefening niet doorgaan. Daarom hebben we dit jaar deze tactische oefenscenario’s geïntegreerd in de oefening Falcon Leap.’

Deelnemende parachutisten bereiden zich voor op hun sprong tijdens Falcon Leap op Eindhoven © Leonard van den Broek

Deelnemende parachutist bereidt zich voor tijdens Falcon Leap op Eindhoven © Leonard van den Broek

Amerikaanse paratroopers op Eindhoven, voorafgaand aan hun sprong tijdens Falcon Leap © Leonard van den Broek

Paratroopers op Eindhoven, voorafgaand aan hun sprong tijdens Falcon Leap © Leonard van den Broek

Paratroopers op Eindhoven, voorafgaand aan hun sprong tijdens Falcon Leap © Leonard van den Broek

Hoewel 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht de oefening organiseert, levert de luchtmacht een essentieel onderdeel: het transport door de lucht. Het internationale aspect van de oefening maakt het voor alle deelnemers waardevol en leerzaam. Dat is ook de reden om een oefening als deze jaarlijks te laten terugkeren: het is belangrijk om te blijven oefenen, om de vaardigheden om peil te houden en relevante ervaring op te doen. ‘De trainingswaarde werkt verschillende kanten op. Het is voor de para’s zinvol om te springen uit een ander vliegtuig, voor de loadmaster is het een ervaring om met buitenlandse jumpmasters en jumpers te werken. En voor ons als organisatie (luchtmacht en luchtmobiele brigade) zit er ook nog een oefenaspect in het gezamenlijk organiseren, afstemmen en aansturen van de deelnemende eenheden.’, aldus Lauret.

Parachutisten op weg naar hun toestel, op de achtergrond Nederlandse C-130 Hercules © Leonard van den Broek

Parachutisten gaan aan boord van Nederlandse C-130 Hercules © Leonard van den Broek

Parachutisten gaan aan boord van Nederlandse C-130 Hercules © Leonard van den Broek

Parachutisten gaan aan boord van Nederlandse C-130 Hercules © Leonard van den Broek

Parachutisten gaan aan boord van Italiaanse C-130J Hercules op Eindhoven tijdens Falcon Leap 2023 © Leonard van den Broek

Tijdens Falcon Leap doen dit jaar “jumpers” (parachutisten) mee uit België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal, Polen, Spanje, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Nederland. De militairen voerden gedurende de oefening meerdere sprongen uit. Daarbij wordt veel uitgewisseld in materiaal. Zo kan een Nederlandse parachutist met een Franse chute uit een Duits vliegtuig springen.

Nederlandse C-130 Hercules, Roemeense C-27 en Italiaanse C-130J Hercules taxiënd naar de baan op Eindhoven © Leonard van den Broek

Nederlandse C-130H Hercules startend vanaf Eindhoven © Leonard van den Broek

Italiaanse C-130J Hercules startend vanaf Eindhoven © Leonard van den Broek

Roemeense C27 startend vanaf Eindhoven © Leonard van den Broek

Duitse A400M startend vanaf Eindhoven © Leonard van den Broek

Poolse C295 in de start vanaf Eindhoven © Leonard van den Broek

Kapitein Eeltink is compagniescommandant van C (‘Tiger’) compagnie van het 11e Infanterie Bataljon, gelegerd in Schaarsbergen. Dit jaar neemt hij voor de derde keer deel aan Falcon Leap en kan dus uit ervaring spreken. ‘Het is een bijzondere ervaring om met vreemd materieel te springen, maar je komt er dan ook achter dat we eigenlijk niet zo heel veel verschillen van elkaar. Alle chutes die we hier gebruiken zijn niet stuurbaar, maar we kunnen wel draaien en zo hebben we wel enige controle. Bijna elk type heeft een “quick release”, wat op de grond erg makkelijk is. Na de landing kun je de chute meteen losmaken, zodat je niet kan worden meegesleept door de wind. Alleen de Poolse chutes zijn anders, die hebben geen “quick release”. In plaats daarvan zit er een mes op de borst om de chute snel los te snijden als dat nodig is. Ook zijn de Poolse chutes wit en remmen ze minder goed af. We noemen ze dan ook de “zakdoekjes”, want je komt behoorlijk hard neer!’ Parachutisten verlaten aan een Poolse (witte) chute een Poolse C295 © Leonard van den Broek

De nieuwe chutes die Nederland gebruikt zijn van het type EPC. Deze chutes zijn met 115 m2 iets groter dan de vorige, waardoor het maximale gewicht van parachutist met uitrusting ook hoger is (ongeveer 175kg). Tijdens Falcon Leap springen de meeste para’s met een “static line”, waardoor de chute meteen open gaat bij het verlaten van het toestel. De vliegtuigen vliegen tijdens de dropping op een hoogte van 1000 voet (300 meter).

Parachutisten verlaten Nederlandse C-130H Hercules boven Ginkelse heide tijdens Falcon Leap 2023 © Leonard van den Broek

Parachutisten verlaten Nederlandse C-130H Hercules boven Ginkelse heide tijdens Falcon Leap 2023 © Leonard van den Broek

Parachutisten verlaten Italiaanse C-130J Hercules boven Ginkelse heide tijdens Falcon Leap 2023 © Leonard van den Broek

Parachutisten verlaten Roemeense C27 boven Ginkelse heide tijdens Falcon Leap 2023 © Leonard van den Broek

Parachutisten verlaten A400M boven Ginkelse heide tijdens Falcon Leap 2023 © Leonard van den Broek

Een persoonlijke meerwaarde om met een “vreemde” chute te springen is er ook. Eeltink: ‘Als je met een chute uit een ander land een sprong hebt gemaakt, krijg je ook de parachutewing van dat land. De uitreiking daarvan gebeurt met een kleine ceremonie, dat is altijd wel mooi. Zoals je hebt kunnen zien, hebben een aantal van mijn compagniesleden en ik de Franse parawing opgespeld gekregen.’

Paratroopers krijgen Portugese parawing uitgereikt © Leonard van den Broek

Amerikaanse paratrooper krijgen Duitse parawing uitgereikt na sprong tijdens Falcon Leap © Leonard van den Broek

Italiaanse paratroopers na hun sprong tijdens Falcon Leap © Leonard van den Broek

Parachutist en Duitse A400M boven Ginkelse heide tijdens Falcon Leap 2023 © Leonard van den Broek

Eeltink: ‘Wat Falcon Leap verder zo bijzonder maakt is de historische context, dat maakt het extra eervol. Op 18 september, de tweede dag van operatie Market Garden, landden hier op de Ginkelse Heide Britse parachutisten. De codenaam van toen, Dropzone Yankee, hanteren we nu nog steeds.’ Een aantal parachutisten in oude Amerikaanse uniformen voor een C-47B Dakota op Eindhoven © Leonard van den Broek

Lauret vult aan: ‘Ook voor de Amerikanen heeft het historische aspect veel meerwaarde. Eigenlijk zouden twee Amerikaanse Herculessen deelnemen aan Falcon Leap, maar om operationele redenen kon dat niet doorgaan. Zaterdag komen ze alsnog naar Eindhoven, om wel te kunnen deelnemen aan de grootschalige herdenkingssprong op de Ginkelse Heide.’

De paradropping is vandaag, zaterdag 16 september, toegankelijk voor publiek. Naast de “mass drop” is er een herdenkingsceremonie, bijgewoond door veteranen of hun nabestaanden. Ook zullen parachutisten gekleed in oude uniformen, een sprong maken uit een C-47 Dakota. Defensie verzorgt een “air assault” demonstratie met transporthelikopters.