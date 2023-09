777 vliegt bijna twee uur op 3 kilometer hoogte

Een Boeing 777-200 van United Airlines daalde in tien minuten ongeveer 8,5 kilometer nadat zich problemen met de cabinedruk voordeden.

Het vliegtuig, registratie N786UA, steeg afgelopen woensdagavond 21:20 uur lokale tijd op vanuit New York Newark in de richting van Rome Fiumicino Airport. De 777 vertrok in oostelijke richting om vervolgens de route richting Europa voort te zetten. Toen het toestel boven de Canadese provincie Nova Scotia vloog, kreeg het te maken met een technisch mankement. ‘United-vlucht 510 keerde gisteren terug naar Newark Liberty International Airport om een mogelijk probleem met de cabinedruk aan te pakken’, licht een woordvoerder van United Airlines toe bij PEOPLE.

Na mogelijke problemen met de cabinedruk keerde de 777 terug naar New York Newark © Flightradar24.com

Scherpe daling

Wat de oorzaak hiervan is, is nog niet bekend. In ieder geval moest de 777 op een lagere hoogte vliegen, net zoals een Embraer ERJ-145 van American Airlines vorige maand overkwam, omdat op een hoogte van elf kilometer de luchtdruk te laag is voor voldoende zuurstofopname. Op het moment dat de piloten het probleem opmerkten, bevond het toestel zich op die kruishoogte. Direct zetten zij een scherpe daling in. Binnen acht minuten zat de 777 op een hoogte van ongeveer drie kilometer. Ten westen van de Canadese stad Halifax cirkelde het vliegtuig één keer rond en vloog het iets minder dan twee uur op een hoogte van drie kilometer in de richting van de luchthaven waarvan het vertrokken was.

Rond de klok van 0:30 uur kwam de 777 aan. ‘Het vliegtuig landde veilig en er was nooit enig verlies aan cabinedruk’, aldus de woordvoerder. Diezelfde nacht regelde United Airlines een nieuw vliegtuig. Om 03:30 uur steeg de N78001 op in de richting van Rome Fiumicino. De N786UA hervatte een dag later eveneens haar operaties.