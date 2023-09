Met de nieuwe Cessna Caravan EX op pad | Flight Report

Op de succesvolle en zeer druk bezochte AirFair Teuge en fly-in van zaterdag 9 september stak er één vliegtuig letterlijk en figuurlijk met kop en schouders boven uit: de Cessna Grand Caravan EX. Onderhoudsbedrijf AMN Aircraft Maintenance Netherlands, dat onderhoud uitvoert aan Caravans uit binnen- en buitenland, was er in geslaagd om het nieuwste paradepaardje onder de Caravans naar de Gelderse luchthaven te halen. Voor potentiële kopers en journalisten werd een rondvlucht georganiseerd om kennis te maken met deze alleskunner in luxe verpakking. Up in the Sky was aan boord.

Riant

Misschien komt het een beetje omdat uw redacteur een paar dagen eerder was meegevlogen in zo’n krappe 10-persoons Britten-Norman BN2B Islander, maar alles aan de Caravan EX oogt riant: de cabine, de bagageruimte, de stoelen, de ramen. De stoere hoogdekker met onmiskenbare Cessna-familietrekjes staat hoog op de poten. Het geeft een robuust en veilig gevoel en maakt het toestel geschikt voor gras- en gravelstartbanen. De getinte panoramische ramen vergemakkelijken het uitzicht en er was genoeg te genieten tijdens de vlucht over afwisselende landschappen. Dorpjes op de Veluwe, de IJssel, de zuidkant van Zwolle, de Holterberg en Deventer gleden in slow motion voorbij. Als kers op de taart werd er een lowpass gemaakt over de AirFair. © Remco de Wit

Geluidsniveau

De Grand Caravan EX maakt een demonstratietoer door Europa en is uitgerust in een 1+2 -configuratie. De luxe leren stoelen en tweezits bankjes zijn voorzien van 3-puntsgordels. Het geluidsniveau zowel binnen als buiten het vliegtuig is aanvaardbaar. De turboprop is een stuk stiller dan de Supervans, die door Skydive Teuge worden ingezet. De optionele cargo pod onder de romp zorgt voor bijna 500 kilogram extra bagagecapaciteit. Hoewel de EX gevlogen kan worden door één vlieger, was er op de rondvlucht vanaf Teuge een extra ‘local pilot’ aan boord: Dennis Meinders, de bekende Supervan-, warbird-, en oldtimervlieger die werkzaam is bij AMN.

Pakjesvervoerder

Het ontwerp van de Cessna 208 Caravan stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het toestel werd in eerste instantie ingezet door pakjesvervoerder FedEx. De Grand Caravan is met een lengte van 12,67 meter 1,2 meter langer dan de gewone Caravan. De EX-versie is een bestseller en al weer een aantal jaren op de markt. Het vliegtuig is voorzien van een krachtige Pratt & Whitney PT6A-140-motor met een vermogen van 647 kW. De cockpit is uitgerust met moderne avionics in de vorm van een Garmin G1000 NXi. De cabine is zeer flexibel in te delen. De actieradius van de Caravan EX bedraagt 1.785 kilometer. Van de Caravan-familie zijn meer dan 3.000 exemplaren gebouwd. © Remco de Wit

Toekomstbestendig

Het feit dat de Caravan na een kleine 40 jaar nog steeds overal rondvliegt en goed verkoopt geeft hoop. Het ontwerp is dermate veelzijdig en toekomstbestendig dat het toestel zich uitstekend leent voor verduurzaming. Zo brengt fabrikant Ampaire uit Californië de Eco Caravan op de markt, voorzien van een plug-in hybride-elektrische aandrijflijn. Hierdoor gaat het brandstofverbruik met 50-70% omlaag. Aerotec en MagniX zijn nog een stap verder gegaan met de eCaravan, een volledig elektrische variant van de Cessna 208B. Zoveel is duidelijk, de rol van de Cessna Grand Caravan is nog lang niet uitgespeeld!