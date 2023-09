Oeps! EasyJet-passagiers betrapt | Video

Twee easyJet-passagiers werden op een vlucht naar het Spaanse eiland Ibiza betrapt op het toilet tijdens een vrijpartij.

Het betrof een vlucht op 8 september vanuit Londen Luton. Voor de vlucht zou een man uit Tunbridge Wells, een stad in het Verenigd Koninkrijk, een vrouw hebben ontmoet. Eenmaal in de lucht gingen de twee naar het toilet waar ze alvast feestelijk in de stemming kwamen. Een steward had door dat er werd gevreeën. Datzelfde gold voor de medereizigers. Op een video is te zien hoe het cabinelid de toiletdeur opent waarna de man die snel weer dichtdoet. Op de achtergrond klinkt hard gejuich en geklap van de andere passagiers. Bij aankomst in Ibiza werd het easyJet-vliegtuig volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij aan The Mirror opgewacht door de politie. In Groot-Brittannië is het echter volgens artikel 71 van de Sexual Offenses Act niet toegestaan om seksuele activiteiten in het openbaar toilet te verrichten. Uiteindelijk zouden geen aanklachten of arrestaties verricht zijn, maar werden de twee hoogstwaarschijnlijk snel teruggestuurd naar Londen. Couple aboard easyJet flight ✈️ caught joining mile high club

Reactie van moeder

De moeder van de man werd op de hoogte gesteld van het incident. ‘Het is niet iets wat een moeder wil zien. Piers wil er niet over praten. Hij wil het waarschijnlijk gewoon vergeten. Je weet dat deze dingen gaan gebeuren op de vakantiebestemming, maar ik had niet verwacht dat dit tijdens de vlucht al zou beginnen’, zegt ze. ‘Soms denk je gewoon niet aan dingen. Ja, het is gênant, maar ik denk niet dat ze iemand kwaad hebben gedaan.’ De moeder zegt wel dat het easyJet-cabinelid de toiletdeur niet had mogen openen. Niet alleen wordt het toilet uitgekozen voor een potje seks in het vliegtuig, óók in de cabine kwam dat in 2017 op een Southwest Airlines-vlucht voor.