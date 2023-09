Waarom krijg je een slechte adem in het vliegtuig?

Het komt geregeld voor dat jij of een van je medereizigers in een vliegtuig te maken krijgt met een slechte adem. Hoe komt dat?

Om te beginnen heeft dat alles te maken met de droge lucht in een vliegtuig. Omdat op een hoogte van elf kilometer de luchtdruk te laag is voor zuurstofopname, moet het toestel zelf in staat zijn zuurstof te genereren. De omgevingslucht, die van nature weinig water bevat, wordt via de vliegtuigmotor of de kleine motor achter in de staart een van de compressors in gebracht. Doordat de lucht samenperst, loopt de temperatuur op. Die koelt uiteindelijk af middels een brandstof-lucht-warmtewisselaar. Via leidingen komt de lucht de cabine in. Er ontstaat hoge druk, doordat die sneller de cabine bereikt dan dat het afgegeven wordt.

Lichaam reageert anders

‘Je moet goed drinken als je gaat vliegen’, wordt weleens gezegd. Die uitspraak doelt op de droge lucht die impact heeft op je lichaam. Het lichaam is volgens EU Claim gewend aan een luchtvochtigheid van 40 tot 70 procent. In een vliegtuig komt het echter niet aan die percentages. In de cabine bedraagt de luchtvochtigheid 20 procent of lager. De huid kan uitdrogen met als gevolg dat de beschermde eigenschappen van je huid verzwakken. Datzelfde geldt voor je adem. Een droge mond leidt ertoe dat een penetrante lucht kan ontstaan. Door een gebrek aan vocht kan je speeksel geen vuist maken tegen de bacteriën in je mond. Die maken van etensresten gassen en kunnen bijvoorbeeld plaatsnemen op je tong, maar ook tussen je tanden en kiezen en in ontstoken tandvlees met alle gevolgen van dien.

Alcohol zorgt ervoor dat je lichaam nog verder uitdroogt © Sander Lamers

Tips tegen slechte adem

Een open deur is uiteraard dat voldoende drinken helpt tegen een stinkende adem. Daarin is water de beste oplossing, want van frisdrank met prik ontstaat door de luchtdrukverschillen een opgeblazen gevoel, terwijl alcohol er juist voor zorgt dat je nog verder uitdroogt. Ook genoeg eten is een goede oplossing. Wat je voor of tijdens de vlucht eet, kan echter wel bepalend zijn. (Vliegtuig)maaltijden, die overigens in de lucht anders smaken dan op de grond, met bijvoorbeeld vis, knoflook en/of ui kunnen ervoor zorgen dat je alsnog uit je mond gaat stinken. Aangeraden wordt vooral groenten en fruit te eten.