777 na één uur op 10 kilometer hoogte in wachtstand

Een Boeing 777-200 van United Airlines keerde terug naar Frankfurt als gevolg van een technisch mankement.

Het vliegtuig, registratie N795UA, vertrok rond de klok van 15:20 uur vanuit de Duitse stad in de richting van Houston George Bush Intercontinental Airport. Nadat de machine een uur in de lucht zat, gaven de piloten een 7700 squawk-signaal af. Boven Jersey kwam de 777 op een hoogte van iets minder dan tien kilometer in de wachtstand te vliegen. Vermoed wordt dat het technische probleem in ieder geval niet te maken had met de cabinedruk.Om welk mankement het uiteindelijk ging, is door United Airlines nog niet verklaard.

Boven de Kanaaleilanden cirkelden de 777 rond alvorens het toestel terugkeerde naar Frankfurt © Flightradar24.com

Terugkeer naar Frankfurt

Na twee rondjes boven de Kanaaleilanden, die volgens Simple Flying mogelijk gevlogen werden om het mankement te specificeren, werd besloten de vlucht naar Houston niet door te zetten. Het was echter nog de vraag naar welke luchthaven zou worden teruggevlogen. Rond 16:10 uur was nog steeds onduidelijk waar de 777 de ongeplande landing zou gaan maken. Uiteindelijk bleek het toestel te landen op het vliegveld waarvan het vertrokken was. Op Frankfurt was op dat moment één landingsbaan in gebruik. De luchtverkeersleiding gaf de vliegers toestemming op iedere baan te landen. Uiteindelijk maakten zij gebruik van baan 25C. Na aankomst keerde de machine terug naar de gate waar de passagiers ingestapt waren. Later werd de vlucht definitief geannuleerd. Vandaag zou de Triple volgens Flightradar24 later dan gepland alsnog naar Houston George Bush Intercontinental Airport vliegen.

Derde incident

Het is het derde incident in één week tijd op een intercontinentale vlucht van United Airlines. Een andere 777 steeg afgelopen woensdag op vanuit New York Newark op weg naar Rome Fiumicino, maar moest wegens drukproblemen twee uur lang op drie kilometer hoogte terugvliegen naar de plek van herkomst. Een dag eerder maakte een 767 vanaf dezelfde luchthaven in de richting van Berlijn een ongeplande landing in Dublin als gevolg van een medisch noodgeval.