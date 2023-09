Birdstrike mogelijke oorzaak crash Frecce Tricolori

Zaterdag stortte een MB-339PAN van het populaire Italiaanse demonstratieteam Frecce Tricolori neer tijdens de take-off vanaf Turin Airport. Bij de crash kwam een meisje van vijf om het leven en raakten drie anderen gewond.

Frecce Tricolori stond zaterdag gepland een fly-by uit te voeren bij het plaatsje Vercelli om het honderd jarig bestaan van de Italiaanse luchtmacht te vieren. Tijdens het opstijgen ging het flink mis. Een MB-339 van de eerst formatie verloor stuwkracht waardoor het niet verder kon klimmen. De piloot merkte dat het vliegtuig neerstortte en verliet het toestel met behulp van zijn schietstoel.

Op dat moment reed er net een familie in hun auto over de weg die langs het vliegveld ligt. De MB-339, registratie MM54539 (Frecce #4), raakte de grond en vloog in brand. Een brandend onderdeel schoof door het hek en ramde de passerende auto van de familie. De vijf jaar oude Laura Origliasso overleed direct aan haar brandwonden. Haar twaalf jaar oude broer is in kritieke toestand naar een kinderziekenhuis gebracht. Beide ouders liggen ook in het ziekenhuis. Aermacchi MB-339PAN of the Frecce Tricolori display team crashed on Saturday during a practice run outside the northern city of Turin, killing a child on the ground. pic.twitter.com/epQ8hnwEQv— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 17, 2023

Reconstructie

Volgens een eerste reconstructie vloog het vliegtuig door een zwerm vogels en zou een van de dieren de motor hebben beschadigd, waardoor het toestel vermogen verloor. De piloot gaf gelijk aan een motorprobleem te hebben en startte met de procedure voor het gebruik van de schietstoel. Een lopend onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om een birdstrike ging.

Ramstein

Een gebeurtenis waar na de crash in Turijn veel aan gedacht wordt is de vliegramp op Ramstein Air Base in 1988. Frecce Tricolori nam toen deel aan de vliegshow Flugtag ’88. Het team voerde een van haar kenmerkende manoeuvres (Pierced Heart) uit, toen het ongeluk plaatsvond. Door een mogelijke fout van de solo-piloot, die het hart zou ‘doorboren’, kwam hij met twee andere straaljagers in botsing. Als gevolg stortte het solo-toestel in het publiek neer. Bij het ongeluk kwamen zeventig mensen om het leven, inclusief drie piloten van het demonstratieteam.