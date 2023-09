Boze passagiers bestormen Brussels Airlines A330

Een Airbus A330 van Brussels Airlines stond enkele dagen kapot op de luchthaven van Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo. Tientallen boze passagiers namen het heft in eigen handen en betraden het platform.

De Airbus A330, registratie OO-SFF, arriveerde vrijdagmiddag op de luchthaven van Kinshasa. Diezelfde avond stond het toestel gepland om weer terug naar Brussel te vliegen, maar wegens technische problemen werd de vlucht geannuleerd. De annulering zorgde voor frustratie bij de passagiers, aangezien zij nu ruim een dag moesten wachten op de tweede poging.

Toen de passagiers de volgende avond hoorden dat de terugvlucht wederom niet doorging, namen zij het heft in eigen handen. Ongeveer zeventig boze reizigers stormden het platform op en liepen richting de A330. De groep verzamelde zich voor de vliegtuigtrap waar ze werden tegengehouden door het aanwezige grondpersoneel. Met behulp van de politie en luchthavenbeveiliging werden de passagiers na ongeveer drie kwartier naar de terminal begeleid. De Airbus vertrok uiteindelijk twee dagen later naar Brussel.

Motoruitval