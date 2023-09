Transavia 737’s wijken uit na incident

Meerdere Transavia-vluchten moesten zaterdagmiddag uitwijken doordat een Airbus A321 van Lufthansa de landingsbaan van Ibiza blokkeerde. Ook een KLM-vlucht werd getroffen.

Dat kwam doordat de twee rechterwielen van de machine tijdens de harde landing barstten. Het toestel, registratie D-AIRU, kwam richting het einde van de landingsbaan tot stilstand. Daar bleef het echter enkele uren staan. Waarom het niet snel van de baan gehaald kon worden, is niet bekend. Volgens AV Herald werd het vliegveld vier uur gesloten, omdat het maar één landingsbaan heeft. Daardoor werden 44 vluchten, waarvan 21 arriverend en 23 vertrekkend, geannuleerd.

De PH-HZG vloog na een rondje Ibiza door naar Palma de Mallorca © Flightradar24.com

Omleiding Transavia-vliegtuigen

Daarnaast werden er veertien omgeleid. Twee daarvan betrof Boeing 737’s van Transavia. Het eerste toestel, registratie PH-HZG, steeg zaterdag op vanaf Schiphol in de richting van Ibiza. Boven het eiland cirkelde de machine rond waarna bleek dat een landing er niet in zat. Daardoor werd besloten uit te wijken naar Palma de Mallorca, een eiland ten oosten van Ibiza. De volgende ochtend vertrok de 737 alsnog naar het buureiland waarna die volgens gegevens van Flightradar24 naar Rotterdam vloog. Een andere 737, de PH-HBL, was vertrokken vanaf Eindhoven en moest net zoals het andere Transavia-vliegtuig een ongeplande landing in Palma de Mallorca maken. In tegenstelling tot haar voorganger vloog de PH-HBL wel in één lijn naar het andere eiland. De volgende dag reisde de 737 af naar Rotterdam om vervolgens een korte vlucht naar Schiphol uit te voeren.

Een 737 van KLM week niet uit naar Palma de Mallorca, maar naar Barcelona © Flightradar24.com

KLM 737 naar Barcelona

Behalve Transavia moest KLM eveneens een vlucht uit laten wijken. Een 737-800, registratie PH-HSE, maakte voor de kust van Barcelona een rondje waarna besloten werd een ongeplande landing in die stad te maken. Later die avond vloog het toestel alsnog naar Ibiza waarna het met veel vertraging terugkeerde naar Schiphol.