Drone met mortiergranaat bij hotel in Bulgarije

De eigenaar van een hotel aan de Bulgaarse kust heeft een explosieve drone gevonden. Het apparaat is onschadelijk gemaakt maar het laat wederom de risico’s zien die ook buiten het slagveld bestaan door de oorlog in Oekraïne. De Bulgaarse regering heeft dit op maandag gemeld en wijst op het “toenemende risico dat verband houdt met de oorlog in Oekraïne”.

Een hoteleigenaar meldde op zondagavond dat hij een drone had aangetroffen tussen de rotsen, waarna een gespecialiseerd militair team op maandagochtend ter plaatse kwam. ‘Uit onderzoek bleek dat het om een 82mm mortiergranaat ging die aan brokstukken van een drone was bevestigd’, aldus het ministerie van Defensie in een persbericht. Vanwege de slechte staat van de drone was het niet mogelijk om de munitie te vervoeren, daarom werd deze ter plaatse vernietigd, zo wordt verder gemeld.

Het drie meter lange wrak werd gevonden in de noordoostelijke stad Tyulenovo, een badplaats nabij de grens met Roemenië. ‘We kunnen veronderstellen dat de drone verband houdt met het conflict in Oekraïne’, aldus minister van Defensie Todor Tagarev. ‘Deze oorlog brengt onvermijdelijk steeds groter wordende risico’s voor onze veiligheid met zich mee.’ Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 zijn er ook al vier mijnen ontmanteld in de territoriale wateren rond Bulgarije.