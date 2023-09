Edelweiss bestelt vervanger voor Airbus A340

De Airbus A340 wordt een steeds zeldzamere verschijning op luchthavens. Ook Zürich Airport zal het met minder viermotorige toestellen moeten doen nu behalve Swiss Airlines ook Edelweiss Air de A340 gaat vervangen.

Edelweiss vernieuwt vanaf 2025 haar langeafstandsvloot. De vijf verouderde Airbus A340-300’s maken daarbij plaats voor zes zuinigere A350-900’s. De Zwitserse vakantiemaatschappij verwacht dat de laatste A340 de vloot in 2026 verlaat. Alle zes A350’s zijn bekenden van LATAM airlines.

Vier van de zes exemplaren vlogen eerst voor LATAM. De overige twee exemplaren waren oorspronkelijk ook bedoeld voor de Zuid-Amerikaanse maatschappij, maar zijn nooit geleverd. De ailine besloot in 2021 haar elf A350’s te koop te zetten om te focussen op een gehele Boeing-vloot voor de langeafstandsvluchten. Op dat moment waren de Airbussen slechts een paar jaar oud. Edelweiss zet de vier toestellen in eerste instantie in met het LATAM-interieur.

Pensioen

Steeds meer maatschappijen sturen de Airbus A340 met pensioen. Wereldwijd is Lufthansa de grootste gebruiker van de A340. In totaal beschikt de Duitse airline nog over zeventien A340-300’s en tien langere A340-600’s. Behalve Lufthansa en Edelweiss vliegen in Europa, Air X Charter, Hi Fly Malta, Maleth-Aero, Plus Ultra en Swiss Airlines nog met in totaal zeventien exemplaren van de viermotorige Airbus.