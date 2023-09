Transavia-CEO bijt van zich af

Transavia verhoogt zijn ticketprijzen noodgedwongen nu het demissionaire kabinet krimp van Schiphol doorzet. Topman Marcel de Nooijer uit in een interview met het Algemeen Dagblad (AD) zijn ongenoegen over de gang van zaken.

Transavia zal, als de plannen definitief worden, volgend jaar zomer acht procent van het aantal vluchten moeten inleveren. ‘We hebben ons daar bij de rechter tegen verzet’, meldt De Nooijer. ‘Die heeft anders besloten. Tegen die uitspraak loopt cassatie bij de Hoge Raad. Het kán niet zo zijn dat een vleugellam (demissionair, red.) kabinet vervolgens keuzes doordrukt die zo’n grote impact hebben op de economie, werknemers, reizigers en bedrijven.’ Daarbij tekent hij aan dat het kabinet zich bij de totstandkoming van de krimpplannen heeft gebaseerd op verouderde informatie. Zo zou de huidige vloot al stukken groener zijn dan die waarmee het kabinet rekent.

Nieuwe vliegtuigen vs gedwongen krimp

Specifiek vertelt de Transavia-baas met trots over de komst van de nieuwe A321neo die stiller en zuiniger is dan de toestellen uit de huidige vloot. De nieuwe vliegtuigen zijn volgens hem onderdeel van een breder pakket maatregelen dat door luchtvaartmaatschappijen en andere betrokkenen in leven wordt geroepen. Deze plannen hebben volgens Transavia ‘op termijn een veel grotere impact op geluid en milieu dan krimp. Dat is onafhankelijk doorgerekend.’

De politiek lijkt echter betrekkelijk weinig op te hebben met de hoopvolle plannen van de maatschappijen. Ook bij de Tweede Kamer is namelijk in meerderheid besloten dat het kabinet krimp doorzet. Dat vindt De Nooijer ook opmerkelijk. Hij benadrukt dat de kiezer graag in het vliegtuig stapt. ‘Het moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van deze politieke koers: dat vakanties straks een dure, elitaire aangelegenheid worden waar een deel van de Nederlanders van is uitgesloten.’ Volgens de Transavia-CEO druist dat regelrecht in tegen het ‘Transavia-DNA’

Transavia ziet dat de druk op het aantal vluchten en de toegenomen vliegtaks het luchtvaartklimaat in Nederland ongunstig maken. Uitwijken naar luchthavens over de grens om het Nederlandse publiek te kunnen blijven bedienen, is hier een antwoord op. Transavia heeft daarom al twee toestellen op Brussels Airport gestationeerd. In de toekomst zullen dit er volgens De Nooijer meer worden.

Tot overmaat van ramp ervaart Transavia niet alleen hinder van de kabinetsplannen. Ook Schiphol doet een duit in het zakje. Schipholtopman Ruud Sondag wil de luchthaven namelijk ’s nachts sluiten. Specifiek voor De Nooijer’s maatschappij, die haar toestellen meermaals per dag moet laten vliegen om rendabel te blijven, is dit een donker vooruitzicht.