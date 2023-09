Vermiste F-35 terecht

De F-35B die sinds zondag vermist was is teruggevonden. Het wrak van het vliegtuig maandagavond laat gevonden in Williamsburg County, South Carolina. Het Amerikaanse leger zocht naar het gevechtsvliegtuig nadat de piloot op zondag de schietstoel had gebruikt en het vliegtuig bleef vliegen.

Maandag is door autoriteiten in de VS naarstig gezocht naar een vermiste F-35. Hierbij vroegen zij ook het publiek om uit te kijken naar het vliegtuig. Voordat de crashplaats werd ontdekt, geloofden sommigen dat het vliegtuig een tijdlang zonder piloot had kunnen vliegen.

“Wrakstukken gelokaliseerd”

Joint Base Charleston, een grote basis van het Ministerie van Defensie in Charleston, South Carolina, bevestigde in een bericht op sociale media op maandag dat wrakstukken van het vliegtuig waren gevonden: ‘Personeel van Joint Base Charleston en @MCASBeaufortSC (Marine Corps Air Station Beaufort) werkte nauw samen met lokale autoriteiten en heeft de locatie van de wrakstukken gevonden in Williamsburg County.’

Opvallend incident

JB Charleston kondigde op zondagmiddag aan dat de ‘F-35 betrokken was bij een ongeluk.’ Hoewel de piloot veilig uit het vliegtuig was gesprongen en in stabiele toestand naar een lokaal ziekenhuis was gebracht, vroeg de basis het publiek om het Defense Operations Center te bellen voor informatie om te helpen het vliegtuig te vinden. Op basis van de laatst bekende locatie van het vliegtuig richtte de voorlopige zoekacties van de basis zich op het noorden, in de buurt van Lake Moultrie en Lake Marion.

Volgens NBC News bevestigde een woordvoerder van JB Charleston dat het gevechtsvliegtuig op de automatische piloot stond toen de piloot uit het vliegtuig sprong, wat de autoriteiten deed geloven dat het vliegtuig enige tijd in de lucht zou kunnen blijven voordat het neerstortte. Om de wrakstukken te vinden is daarna vanuit de lucht en vanaf de grond gezocht. Dit werd bemoeilijkt doordat de transponder van het toestel niet werkte.

Nu beginnen de bergingswerkzaamheden. Anders dan eerst wordt daarbij niet de hulp van burgers gevraagd: ‘Het publiek wordt verzocht het gebied te vermijden terwijl het herstelteam de wrakstukken veiligstelt’.

Historische parallel

Het is onduidelijk of en hoelang de F-35 in de lucht was nadat de piloot was uitgeschoten. Niettemin doet de situatie denken aan een incident tijdens de Koude Oorlog. Een Sovjet MiG-23 gevechtsvliegtuig stortte in juli 1989 neer op een huis buiten Kortrijk, België, waarbij de bewoner omkwam. Terwijl hij over Polen vloog, had de piloot het vliegtuig moeten verlaten middels de schietstoel. De MiG-23 bleef meer dan 500 mijl in de automatische piloot vliegen, passeerde Duitsland en Nederland voordat hij neerstortte. Het incident speelt een belangrijke rol in de novelle Heldere Hemel door Tom Lanoye dat het boekenweekgeschenk van 2012 was.