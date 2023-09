KLM 777 in aanvaring met ballon tijdens nadering

Een Boeing 777-300 van KLM kwam tijdens de landing op Sao Paulo Guarulhos (Brazilië) in botsing met zeker één ballon.

Het toestel, registratie PH-BVW, steeg afgelopen maandagmiddag rond 13:15 uur op vanaf Schiphol. Na een vlucht van bijna elf en een half uur naderde de 777 de luchthaven van Sao Paulo. Toen het toestel zich op een hoogte van 150 meter bevond, meldden de piloten aan de luchtverkeersleiding dat het een aanvaring had met een ballon. Ondanks dat landde de 777 veilig op haar eindbestemming. Toen de machine de landingsbaan verliet, werd nogmaals benoemd dat een aanvaring plaatsgevonden had. ‘We vlogen langs zeker drie ballonnen en één daarvan vloog in onze rechtermotor’, aldus een van de KLM-piloten volgens het Braziliaanse Aeroin. Om wat voor ballon het precies ging, is niet bekend.

Sluiting landingsbaan

Of de botsing tot schade heeft geleden, is evenmin duidelijk. In ieder geval werd de landingsbaan van Sao Paulo Guarulhos naar aanleiding van het incident met de 777 tijdelijk gesloten voor inspectie. Twee LATAM-vluchten moesten daardoor uitwijken. Eén was afkomstig uit Salvador, terwijl die andere vertrokken was vanuit Santiago de Chile. Een vlucht van GOL Airlines kon op een andere landingsbaan van Sao Paulo Guarulhos landen. De 777 steeg echter gewoon volgens schema op terug naar Amsterdam.

Vaker ballonnen de lucht in

Het oplaten van ballonnen in Brazilië in de buurt van vliegvelden is een veelvoorkomend probleem. In mei dit jaar werd een Embraer E195 van Azul Airlines op Rio de Janeiro Santos Dumont de dupe. Het maakte deel uit van de 436 incidenten die tot in ieder geval eind mei dit jaar binnenkwamen bij het Cenipa Centrum voor Onderzoek en Preventie van Luchtvaartongevallen. Het in gevaar brengen van de vliegveiligheid kan in dergelijke gevallen leiden tot een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar.