Australië investeert flink in maritieme luchtvaart

Australië investeert 1,5 miljard Australische dollars (900 miljoen Euro) in lange afstandsdrones en upgrades voor de Poseidon-maritieme patrouillevliegtuigen. Dit om de positie van Australië in de roerige Pacifische Oceaan te versterken.

Er wordt een extra EMQ-4C Triton drone gestationeerd in het noordelijke territorium van Australië. De Triton zal langdurige bewaking van het maritieme gebied van Australië voor zijn rekening nemen, aldus de verklaring.

‘De aankoop van een extra Triton zal de operaties vanuit de noordelijke bases van het land versterken, een prioriteit volgens de Defensie Strategische Herziening’, zei Pat Conroy, de Australische minister voor de defensie-industrie. Australië is al enige tijd bezig met het opvoeren van de militaire aanwezigheid aangezien de VS niet alleen het nodige tegenwicht kan bieden tegen de opmars van China in het gebied. Zo is al bepaald dat de noordelijke bases van het land een focuspunt worden voor het afschrikken van tegenstanders en het beschermen van handelsroutes en communicatie.

Naast de extra aanschaf van drones gaat Australië ook de Poseidon-vliegtuigen extra uitrusten. Deze machines voeren onder andere patrouilles uit in de Zuid-Chinese Zee vanaf een Japanse luchtmachtbasis om de sancties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen Noord-Korea te handhaven. Conroy zei dat de upgrades van de Poseidon-vliegtuigen de bescherming van de ‘maritieme belangen’ van Australië zullen versterken. De toestellen worden onder andere beter uitgerust voor de strijd tegen onderzeeërs.