JetBlue zet extra in op Curaçao

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue heeft aangekondigd vanaf volgend jaar dagelijks vanuit New York naar Curaçao te vliegen.

Waar het aantal vluchten het afgelopen seizoen al werd opgehoogd naar vijf per week, vliegt JetBlue vanaf februari 2024 dagelijks tussen New York en Curaçao. Met de frequentieverhoging verstevigt JetBlue haar positie in het Caribisch gebied en speelt het bedrijf in op de groeiende vraag vanuit de Verenigde Staten, die mogelijk verder zal toenemen door de JetBlue-vluchten tussen New York en Amsterdam die onlangs van start gingen.

Die vluchten sluiten echter niet feilloos op elkaar aan. De vluchten vanuit Amsterdam, ervan uitgaande dat die ook in het zomerseizoen doorgang zullen vinden, komen aan het einde van de middag aan in de VS. De vluchten naar Curaçao vertrekken vervolgens om 8.00 uur ‘s ochtends, dus doorreizigers zullen een nachtje in de Big Apple moeten doorbrengen. Niettemin is de Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje erg blij met de uitbreiding van het aantal vluchten. ‘Dit is een belangrijke mijlpaal voor het verder verbeteren van onze toeristische sector in 2024 en geeft een impuls aan onze economie.’