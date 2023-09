Transavia stuurt extra vliegtuig naar Brussel: ‘Zeer goed ontvangen’

Transavia voegt komende zomer drie nieuwe bestemmingen toe aan haar aanbod vanaf Brussel. Ook voegt de maatschappij twee nieuwe bestemmingen aan haar Nederlandse routenetwerk.

Reizigers kunnen vanaf 27 juni bij de Nederlandse maatschappij terecht voor vluchten tussen Brussel en het Italiaanse Bari, dat drie keer per week wordt bediend. Vanaf 28 juni biedt Transavia eveneens drie keer per week vluchten aan naar het Marokkaanse Marrakech. Bovendien staat het Griekse Thessaloniki vanaf 29 juni twee keer per week op het programma. Tevens zal een aantal bestaande bestemmingen vaker worden aangevlogen, waarvoor Transavia een extra vliegtuig op Brussels Airport stationeert.

Transavia is sinds de zomer van 2022 actief op Brussels Airport. Het bedrijf constateert een groeiende vraag naar tickets voor zowel zon- als winterbestemmingen vanaf de Belgische luchthaven, ook onder Nederlandse reizigers die in het zuiden van het land wonen. Om aan deze toenemende vraag te voldoen, zal Transavia komende zomer opereren met drie vliegtuigen vanaf Brussels Airport. Transavia-CEO Marcel de Nooijer, die eerder deze week nog fel van zich afbeet over het Nederlandse luchtvaartklimaat, is enthousiast over de toenemende vraag in Brussel en ziet de toekomst aldaar dan ook met vertrouwen tegemoet: ‘Transavia is zeer goed ontvangen in Brussel. Dit heeft vanaf het eerste moment geresulteerd in goed bezette vluchten, met een indrukwekkende loadfactor van boven de 90 procent. Om aan de groeiende vraag te voldoen, zullen we diverse bestemmingen vanaf Brussel frequenter gaan aanbieden.’

Nieuwe routes vanuit Eindhoven en Amsterdam

Bovenop de uitbreiding in Brussel voegt Transavia ook in Nederland twee nieuwe routes toe. Vanaf 29 februari wordt er tussen Eindhoven en Oslo gevlogen, en vanaf 3 april komen daar vluchten tussen Amsterdam en de Albanese hoofdstad Tirana bij. Beide bestemmingen maakten ook in het verleden al onderdeel uit van het Transavia-netwerk. De ticketverkoop voor alle zomerbestemmingen is op 20 september begonnen.