717 maakt tijdens vlucht twaalf tussenstops

Een Boeing 717 van QantasLink vloog deze maand vanuit Canberra (Australië) naar Victorville (Verenigde Staten). Dat deed het toestel in dertien etappes.

Het toestel, registratie VH-VXM, steeg 8 september op vanuit de Australische stad richting Alice Springs. Darwin was de laatste stop van de 717 alvorens de machine het continent Oceanië verliet. Via Azië en Europa vloog het toestel uiteindelijk naar Victorville. Onderweg stopte het in Surabaya (Indonesië), Kuala Lumpur (Maleisië), Bangalore (India), Muscat (Oman), Hurghada (Egypte), Sofia (Bulgarije), Stavanger (Noorwegen), Reykjavik (IJsland), Goose Bay (Canada) en International Falls om uiteindelijk negen dagen later te arriveren op de laatste halte. Daar voegt het zich bij de tientallen uitgefaseerde MD-11’s, 747’s en andere machines. In totaal duurde de reis veertig uur.

De dertiende vlucht van de 717 was vanuit International Falls naar Victorville © Flightradar24.com

Uitfasering 717

QantasLink was samen met Delta Air Lines en Hawaiian Airlines nog een van de weinige luchtvaartmaatschappijen in de wereld die met de 717 vliegt. Alle drie lieten eerder weten het type te willen uitfaseren. In juni nam de airline afscheid van de VH-NXI. Dat toestel maakte negen tussenstops en ging juist via het oosten naar Victorville. 29 augustus voerde de VH-VXM haar laatste vlucht uit vanuit Melbourne naar Canberra. De 717-vloot maakt plaats voor de zuinigere Airbus A220-vliegtuigen. Qantas startte met het project ‘Winston’ dat bestaat uit een bestelling van 29 toestellen van dat type. Volgend jaar heeft de luchtvaartmaatschappij volgens Simple Flying zeven A220’s in dienst, terwijl die vloot drie jaar later uit 29 machines moet bestaan. In vergelijking met de 717 stoot de A220 28 procent minder brandstof per stoel uit.