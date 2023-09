737 en 757 na incident nog steeds aan de grond

Een Boeing 757 van Condor en een Boeing 737-800 van Air Europa kwamen dinsdagochtend op de luchthaven van Palma de Mallorca in botsing met elkaar.

Het toestel van Air Europa, registratie EC-MJU, arriveerde 9:20 uur vanuit Barcelona en taxiede richting de gate. Op dat moment wachtte de 757, registratie D-ABOJ, op de taxibaan voor toestemming om naar de startbaan te rijden. De winglet van de 737 kwam in botsing met de achterkant van het Condor-vliegtuig. Op afbeeldingen die op de sociale media circuleerden is te zien dat de vleugeltip van de 737 afgebroken is. ‘We hoorden een hard geluid van het vliegtuig dat remde vóór de botsing. Niemand raakte in paniek of liep verwondingen op’, schetst Última Hora, passagier aan boord van de 757, de situatie bij Daily Mail. Air Europa 737 collides with a Condor 757 at Palma De Mallorca Airport. Both aircraft received damage in the incident.



📹ivancp25 pic.twitter.com/DzkWsxGhyL— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 19, 2023

Onderzoek naar incident

Vervolgens stonden beide toestellen stil op het platform. Uiteindelijk was de 737 in staat alsnog naar de standplaats te taxiën waar de passagiers volgens de normale procedure het toestel verlieten. Bij de 757 kwam de technische dienst langs. De passagiers moesten volgens Hora in het vliegtuig blijven zitten. Uiteindelijk werden trappen naar het vliegtuig gereden waarna de reizigers per bus naar de vertrekhal gebracht werden. De vlucht naar Frankfurt werd uiteindelijk geannuleerd. Zowel de 737 als de 757 staan volgens gegevens van Flightradar24 nog aan de grond op de luchthaven van Palma de Mallorca. Het incident had echter geen invloed op de operaties op de luchthaven. De Civil Aviation Accident and Incident Investigation Commission (CIAIAC) doet verder onderzoek naar het incident.