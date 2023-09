Condor A330 keert bij IJsland terug naar Frankfurt

De piloten van een Airbus A330 van Condor besloten maandagmiddag terug te keren wegens een vreemde geur in de cockpit.

Het toestel, registratie D-ANRI, steeg enkele minuten voor 15:00 uur op vanuit Frankfurt in de richting van Vancouver. Nadat het twee en een half uur onderweg was, merkten de piloten een aparte geur op. Op dat moment bevond de A330 zich in de buurt van de oostkust van IJsland. ‘De bemanning besloot puur uit voorzorg terug te keren naar Frankfurt’, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bij de aeroTELEGRAPH. Vervolgens vloog de A330 in vrijwel hetzelfde tijdsbestek naar Frankfurt. Daar cirkelde het toestel nog twee keer rond alvorens het landde, waarna de passagiers van boord werden gehaald. Wat de precieze oorzaak van het probleem was is vooralsnog onbekend. ‘Het vliegtuig ondergaat nu technische controles ter plaatse’, vervolgt de woordvoerder. De machine stond woensdag nog steeds aan de grond in Frankfurt. Voor de gedupeerde reizigers werd een dag later rond 14:00 uur een andere vlucht naar Vancouver geregeld.

Een Condor A330 keerde na vijf en een half uur terug in Frankfurt wegens een vreemde geur in de cockpit © Flightradar24.com

Eerdere rondvlucht

Een 747 van Lufthansa, registratie D-ABTL, keerde vorige week eveneens om naar Frankfurt. De piloten schakelden uit voorzorg de vierde motor uit, omdat problemen met de oliedrukindicatie onregelmatigheden aangaf. Na vier uur te hebben gevlogen draaide het vliegtuig voor de kust van Kazachstan om. Vier en een half uur later stond de machine weer aan de grond in Frankfurt. Evenals voor de gedupeerde A330-reizigers regelde Lufthansa voor hen een andere vlucht. De 747 heeft inmiddels haar rentree in het luchtruim gemaakt.