Oostenrijk volgt Nederland in vervanging C-130 Hercules

De Oostenrijkse luchtmacht heeft besloten haar C-130 Hercules transporttoestellen te vervangen door de Embraer C-390M Millennium. Het besluit komt na een grondige evaluatie van verschillende militaire transportvliegtuigen, waaronder de nieuwe C-130J-versie van de Hercules. Opmerkelijk: Nederland speelt ook een rol in deze vlootvernieuwing.

De keus op de Embraer C-390 Millennium betreft de vervanging van de drie C-130K turboprops bij de Oostenrijkse luchtmacht. Deze transportvliegtuigen nam Oostenrijk in 2002 over van de Royal Air Force. Hoewel gemoderniseerd, zijn de Oostenrijkse Herculessen inmiddels 55 jaar oud.

De aankoop van de C-390’s voor Oostenrijk zou echter via Nederland lopen. Naast Portugal is Nederland tot nu de enige Nederlandse afnemer van het Embraer transportvliegtuig. De Koninklijke Luchtmacht kondigde in 2022 de Millennium aan als vervangend vliegtuig voor haar C-130’s. Nog dit jaar zal het contract hiervoor worden getekend, zo is de verwachting.

Volgens de Oostenrijkse Kronen Zeitung zal de Nederlandse regering de bestelling uitbreiden tot maximaal 10 vliegtuigen. Zoals aangekondigd in de Defensienota 2022 en nu opnieuw tijdens Prinsjesdag, schaft Nederland vijf C-390’s ter vervanging van vier Hercules toestellen. Een vijftal Millenniums kan dan worden doorverkocht aan de Oostenrijkers. De reden die door de Oostenrijkse media wordt gegeven voor het niet sluiten van een overeenkomst met Embraer was het corruptieschandaal rond de aankoop van Eurofighter Typhoon-jagers in de jaren 2000.

De levering van de eerste C-390 aan Oostenrijk zou plaatsvinden tussen 2026 en 2027 en de ondertekening van het contract begin 2024. Met de toekomstige Oostenrijkse bestelling bereikt het Braziliaanse transportvliegtuig een totaal van 35 bestellingen.