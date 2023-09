Tweede feestje JetBlue op Schiphol

JetBlue landde donderdagochtend met een Airbus A321LR voor het eerst vanuit Boston Logan International Airport op Schiphol.

Het toestel, registratie N4058J, steeg vannacht rond 03:15 uur Nederlandse tijd op. Na een vlucht van iets meer dan zes uur landde de Airbus op de Polderbaan. Na twee uur aan de grond vertrok het toestel om 11:40 uur weer in de richting van Boston. ‘Onze dagelijkse non-stop vlucht tussen Amsterdam en New York is succesvol gestart. We zijn verheugd om onze service en lagere tarieven uit te breiden met een dagelijkse vlucht naar Boston’, zegt Dave Clarke, Head of Revenue & Planning bij JetBlue. Voorlopig vliegt de luchtvaartmaatschappij iedere dag vanuit zowel Boston als New York naar Schiphol en vice versa.

Een regenachtige aankomst voor beide JetBlue-vluchten © Up in the Sky

De traditionele ‘ribbon cutting’ bij de eerste JetBlue-vlucht vanuit Boston © Up in the Sky

Dave Clark, Head of Revenue & Planning bij JetBlue © Up in the Sky

Tweede route