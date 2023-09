Bestuursvoorzitter Qantas blijft aan ondanks druk.

De bestuursvoorzitter van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways weigert af te treden. Dit ondanks druk van investeerders die al enige tijd aandringen op zijn ontslag vanwege een reeks schandalen bij de luchtvaartmaatschappij.

Qantas heeft te kampen met een groot imagoprobleem. Er loopt een rechtszaak tegen de luchtvaartmaatschappij vanwege vermeende misstanden. Dit leidde eerder deze maand al tot het vertrek van CEO Alan Joyce. De Australische mededingingsautoriteit spande recentelijk een rechtszaak aan tegen Qantas omdat ze naar verluidt tickets verkocht voor meer dan 8.000 geannuleerde vluchten tussen mei en juli 2022 zonder te vermelden dat die waren geannuleerd.

In zijn eerste interview sinds deze beschuldigingen door de concurrentieregulator van het land eind augustus, zei bestuursvoorzitter Richard Goyder dat hij vertrouwen heeft in de raad van bestuur van Qantas en dat belangrijke investeerders willen dat hij in zijn functie blijft. ‘Ik kan op dit moment niet veel zeggen over deze zaak omdat deze nog in behandeling is. Maar elke suggestie dat we kosten in rekening hebben gebracht voor uitgebleven dienstverlening is gewoon onjuist’, zei Goyder. Hij ging niet verder in op de beschuldigingen. Volgens ABC ligt dit echter net wat anders. Het ticketschandaal is niet het enige probleem waar de luchtvaartmaatschappij mee te kampen heeft. Het hoogste gerechtshof van Australië oordeelde eerder deze week dat de airline de wet had overtreden door 1.700 grondpersoneelsleden te ontslaan en aan het begin van de COVID-19-pandemie. Goyder meldde toen dat Qantas het oordeel heeft aanvaard en dat de nieuwe CEO Vanessa Hudson zal werken aan het schikken van de zaak, volgens ABC News. ‘Er was geen idee wanneer de grenzen zouden kunnen opengaan en rechtbanken hebben eigenlijk geoordeeld dat we geldige commerciële redenen hadden voor de beslissing (over de ontslagen)’, voegde hij eraan toe. Voorlopig lijkt de controverse rond de bestuurder echter nog niet afgelopen.