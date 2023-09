Boeing: Duizenden nieuwe vliegtuigen voor China

In de deze week gepresenteerde Commercial Market Outlook 2023-2042 projecteert Boeing een significante groei in de vraag naar commerciële vliegtuigen en luchtvaartdiensten in China voor de komende jaren. Deze voorspelling is voornamelijk gebaseerd op een verwachte bovengemiddelde economische groei en de toenemende vraag naar binnenlandse luchtvaart. Deze marktanalyse komt vijftig jaar nadat Boeing voor het eerst een toestel, een 707, leverde aan het Aziatische land.

Volgens de prognoses zal China rond 2042 verantwoordelijk zijn voor twintig procent van de wereldwijde vraag naar vliegtuigen, met een behoefte aan 8.560 nieuwe commerciële machines. Om aan de binnenlandse vraag te voldoen, zullen er 6.470 narrowbodies, zoals de Boeing 737 MAX, nodig zijn.

Hiernaast zullen Chinese luchtvaartmaatschappijen 1.550 widebodies nodig hebben, voornamelijk om het groeiende netwerk van internationale routes te ondersteunen. Ook wordt er een vraag naar 190 nieuwe vrachtvliegtuigen verwacht, aangedreven door de continue groei in e-commerce en expresverzending. Aan het einde van de voorspelde periode wordt verwacht dat China over de grootste binnenlandse luchtvaartmarkt ter wereld zal beschikken. Verwachte aantal nieuw te leveren vliegtuigen (2023-2042) Regional Jet 350 Narrowbody 6,470 Widebody 1,550 Vracht 190 Totaal 8,560 Bron: Boeing Commercial Market Outlook 2023-2042

Interessant hierin is dat Boeing uitgaat van de levering van vele duizenden nieuwe vliegtuigen, terwijl mede-duopolist Airbus ook sterk wil inzetten op het leveren van tweedehands machines in China. Het voordeel van hergebruikte exemplaren is de lagere aanschafprijs en de snelle levering. Gelet op de leveringsproblemen die Boeing al jaren teisteren is dat geen onbelangrijk voordeel.

De totale commerciële vloot in China zal naar verwachting in de komende twintig jaar meer dan verdubbelen tot bijna 9.600 toestellen. Deze uitbreiding zal een vraag van $675 miljard genereren voor luchtvaartdiensten, waaronder onderhoud, reparatie, opleiding, en reserveonderdelen.