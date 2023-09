Krijgt Londen leidende rol in ontwikkeling nieuwe straaljager?

Japan, Groot-Brittannië en Italië hebben hun oog laten vallen op Groot-Brittannië als hoofdkwartier voor hun Global Combat Air Programme (GCAP), zo meldden vier bronnen in Japan tegenover Reuters. Met de keuze lijkt Londen een leidende rol te gaan spelen in het partnerschap dat nog zou kunnen uitbreiden naar andere landen.

De drie landen hebben het Global Combat Air Programme (GCAP) in december opgericht nadat Groot-Brittannië en Japan hadden ingestemd om hun inspanningen voor gevechtsvliegtuigen te bundelen. Het doel is halverwege het volgende decennium met een geavanceerd vliegtuig op de proppen te komen. Japan en Groot-Brittannië zullen de ontwerp- en productiewerkzaamheden voor het project domineren. De recente ervaring van de Britten in de ontwikkeling van straaljagers zal waarschijnlijk een leidende rol spelen in de organisatie van het programma, aldus drie van de bronnen die op de hoogte zijn van interne besprekingen. ‘Het hoofdkwartier zal in Groot-Brittannië zijn, maar voor het behoud van evenwicht zou iemand uit Japan het kunnen leiden’, aldus een van de bronnen, die allemaal hebben gevraagd om niet geïdentificeerd te worden vanwege de gevoeligheid van de kwestie.

De betrokken partijen geven vooralsnog geen informatie vrij. ‘De discussie over het hoofdkwartier is gaande en we kunnen geen commentaar geven over de locatie’, meldt het Japanse bureau voor defensieaankopen. ‘Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen over de locaties en we zullen niet reageren op speculaties’, zei een woordvoerder van het ministerie van defensie van Groot-Brittannië. Reuters meldde in maart dat Italië naar verwachting ongeveer een vijfde van de totale ontwikkelingskosten zou betalen, wat de regering van het land afdeed als ‘speculatief’.

Extra partners?

Voorlopig staan de drie landen er alleen voor. Dit hoeft echter niet zo te blijven. Onder andere de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië zouden geïnteresseerd zijn in GCAP. Wel is het zo dat niet alle partners even enthousiast zijn over een mogelijke toetreding van deze twee landen. Er zijn gesprekken geweest over mogelijkheden met Saoedi-Arabië, maar verder dan dat is er geen besluit genomen, zei Richard Berthon, directeur Future Combat Air bij het ministerie van Defensie van Groot-Brittannië, op de DSEI-wapenshow in Londen vorige week.