NAVO-oefening Frisian Flag begeeft zich op nieuw terrein

De jaarlijks terugkerende luchtmachtoefening Frisian Flag vindt deze keer later in het jaar plaats dan gebruikelijk. Daarnaast zal de oefening niet alleen boven de Waddenzee plaatsvinden, maar ook boven de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. De Nederlandse luchtmacht wordt in deze editie vergezeld door collega’s uit Finland, Denemarken, Duitsland, België, de Verenigde Staten en Groot-Brittanië. De F-35’s van Groot-Brittannië zullen opereren vanaf een vliegdekschip.

Er wordt dit jaar meer boven land geoefend om ook te kunnen trainen op het raken van gronddoelen. Hoewel Frisian Flag hier voor het eerst plaatsvindt, wordt dit terrein vaker gebruikt voor luchtmachtoefeningen. Zo wordt hier jaarlijks de opleiding tot wapeninstructeur uitgevoerd.

In een interview met het Dagblad van het Noorden geeft Defensiewoordvoerder Jayme Tol aan dat het type trainingen niet is beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. De Russische inval benadrukt wel de relevantie van de trainingsoperatie: ‘De oorlog in Oekraïne maakt de noodzaak duidelijk van training in grootschalige luchtgevechten en complexe missies, met partners die al dan niet lid zijn van de NAVO.’

De reden dat de oefening later in het jaar plaatsvindt dan normaal is het onderhoud dat aan de baan op vliegbasis Leeuwarden is gepleegd. Dit had tot gevolg dat het vliegveld vanaf april niet in gebruik was. Eind augustus werd de nieuwe baan na ongeveer zeven maanden weer geopend. Een voor vliegers belangrijke upgrade is dat er nu een zogeheten anti-skid toplaag op de baan ligt waardoor vliegtuigen beter kunnen afremmen.

Ongeveer dertig tot veertig vliegtuigen voeren twee keer per dag een trainingsmissie uit. Deze vluchten worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Normaal gesproken vinden er ’s avonds en in het weekend geen vliegbewegingen plaats, behalve wanneer technische ondersteuning noodzakelijk is voor deelnemers uit het buitenland.

