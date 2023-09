Transfertaks: ‘Van domheid kun je niet winnen’

De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen waarin de Kamer het kabinet oproept om een belasting in te voeren voor transferpassagiers die via Schiphol reizen. De motie is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, de begrotingsdebatten naar aanleiding van Prinsjesdag, door de CDA-fractie ingediend en met een meerderheid van stemmen aangenomen. Het besluit van de Kamer is na het niet-controversieel verklaren van de krimpplannen voor Schiphol de tweede politieke tegenvaller voor KLM deze maand.

CDA-fractievoorzitter Henry Bontebal wil met de motie opkomen voor huishoudens die hoge kosten maken in de energietransitie. Zo valt in de motie te lezen dat ‘de luchtvaartsector minder milieubelasting betaalt dan de milieuschade zou rechtvaardigen, terwijl dat bij huishoudens precies andersom ligt’. Het indienen komt niet als een verrassing omdat het plan al eerder verscheen in het conceptverkiezingsprogramma van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen van 22 november.

KLM zal de Nederlandse luchtvaartmaatschappij zijn die de meeste last gaat ondervinden van een eventuele belasting op transferpassagiers. Een woordvoerder van KLM stelt tegenover de Telegraaf: ‘De invoering van een taks voor overstappers op Schiphol is voor KLM heel zorgelijk. Het heeft een grote impact en het tast juist het concurrentievermogen van Nederland aan. Wij dreigen daardoor 34% van onze transferpassagiers kwijt te raken omdat we het enige land in de wereld zijn die zo’n belasting heeft.’

Deze cijfers worden bevestigd door onderzoek dat CE Delft in opdracht van het kabinet uitvoerde. Daarin staat dat Schiphol op een markt opereert met veel concurrentie, van onder meer Parijs, Istanboel en Dubai, en waar consumenten erg prijsgevoelig zijn. Een klein prijsverschil kan er al toe leiden dat passagiers voor een concurrerende hub kiezen. De motie wordt aangenomen op het moment dat juist blijkt dat Schiphol qua internationale verbindingen het erg goed doet. Uit de Megahubs Connectivity Index van luchtvaartdataspecialist OAG blijkt dat Schiphol de op twee na (London Heathrow en New York JFK) beste verbonden luchthaven ter wereld is.

Ook vanuit de vakbonden wordt fel gereageerd op de aangenomen motie. Zo stelt Reinier Castelein van vakbond De Unie: ‘KLM biedt hoogwaardige arbeid. Dat dit werkgelegenheid gaat kosten is voorspelbaar. Met dit besluit kiest de politiek binnen één maand twee keer tegen een specifiek bedrijf. Van domheid kun je niet winnen.’ Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond voor Luchtvaarttechnici doet daar nog een schepje bovenop: ‘Lukt het de regering niet rechtsom de nek om te draaien, dan proberen ze het wel linksom.’

Hoe het kabinet de motie concreet gaat invullen, en dus op welke manier transferpassagiers betaling moeten gaan betalen, is nog niet bekend. Mogelijk gaat het uitvoeren ervan inzet worden van de onderhandelingen voor het regeerakkoord van een volgend kabinet.