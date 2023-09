Düsseldorf ziet grote maatschappij vertrekken

Delta Air Lines beëindigt per 26 oktober haar operaties vanuit Atlanta naar Düsseldorf Airport.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, die eerder dreigde Schiphol te verlaten, vloog wekelijks drie keer tussen Atlanta en Düsseldorf. De DL90 vertrekt 17:55 uur lokale tijd vanuit de Amerikaanse stad waarna die 8:35 uur verwacht wordt in Duitsland. Precies twee uur later stijgt de DL91 op in de richting van Atlanta. Op deze vlucht zette Delta Air Lines een Boeing 767-300 in die plaats biedt aan 216 reizigers.

Niet genoeg potentie

Sinds april 2006 vliegt Delta Air Lines vanuit Atlanta naar Düsseldorf. Tot maart 2020 zette de luchtvaartmaatschappij een 767-400 in. Toen de coronacrisis uitbrak werden de operaties naar de Duitse stad stopgezet. Naar mate de jaren vorderden en de reisrestricties wereldwijd voorzichtig opgeheven werden, vloog Delta Air Lines weer naar steeds meer bestemmingen. Pas in mei 2023 werd de route naar Düsseldorf hervat. Daaraan komt nu een einde omdat de maatschappij niet genoeg potentie in de vlucht ziet. Zij laat aan Simple Flying weten dat Düsseldorf ‘niet echt een toeristische bestemming is’ en de tarieven leveren volgens haar niet genoeg op. In juli 2023 vlogen 36.000 reizigers van en naar het vliegveld.

Eerdere Amerikaanse bestemmingen

Atlanta is niet de eerste Amerikaanse bestemming die uit het netwerk gehaald wordt van Düsseldorf Airport. Eerder vloog bijvoorbeeld Condor naar New York John F. Kennedy. Ook andere steden, zoals Miami en Chicago, werden door luchtvaartmaatschappijen in het verleden aangedaan. Delta Air Lines wil door het schrappen van Düsseldorf capaciteit creëren om naar andere bestemmingen te vliegen. Welke dat zijn, wordt later bekend gemaakt.