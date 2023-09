KLM-piloten leggen werk maandag neer

Maandagochtend zal een groot deel van de KLM-piloten een uur lang het werk neerleggen. Dit is het gevolg van een conflict tussen de pilotenvakbond en de luchtvaartmaatschappij over de arbeidsvoorwaarden.

Hoewel de actie van 11 tot 12 uur plaatsvindt en zodoende slechts van korte duur is, kan het toch tot enige hinder leiden voor passagiers die maandag met KLM vliegen. Naar verwachting gaat het daarbij om vijftien vluchten. De vakbond benadrukt dat de staking een uiterste poging is om tot een overeenkomst te komen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en loon, nadat eerdere onderhandelingen geen bevredigend resultaat opleverden. VNV eist een loonsverhoging van gemiddeld zes procent per jaar, waar KLM vijf procent biedt. Daarnaast willen de vliegers meer flexibiliteit in de roosters en dat er beter rekening gehouden wordt met de werkdruk.

KLM heeft aangegeven teleurgesteld te zijn over de aankondiging van de staking en benadrukt dat zij openstaat voor verdere gesprekken met de vakbond. De luchtvaartmaatschappij raadt passagiers aan hun vluchtstatus in de gaten te houden en eventuele updates van KLM te volgen.