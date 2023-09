KLM ziet opstapeling: ‘Mogelijkheid blijft uit’

Marjan Rintel, topvrouw van KLM, is niet te spreken over de aangenomen motie waarin opgeroepen wordt belasting voor transferpassagiers die via Schiphol reizen in te voeren.

De motie is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, de begrotingsdebatten naar aanleiding van Prinsjesdag, door de CDA-fractie ingediend. Henry Bontebal, fractievoorzitter van de politieke partij, wil daarmee opkomen voor huishoudens die hoge kosten maken in de energietransitie. Volgens hem betaalt de luchtvaartsector minder milieubelasting.

Mogelijk vertrek transferpassagiers

KLM liet vlak na de aankondiging weten dat zij mogelijk 34 procent van haar transferpassagiers kwijtraakt. Concurrenten als Parijs, Istanbul en Dubai kunnen daardoor hun slag slaan. Onder meer Air France, Turkish Airlines en Emirates verbinden meerdere steden wereldwijd via die luchthavens. Uit onderzoek van de CE Delft blijkt dat consumenten in de markt waarin Schiphol verkeert prijsgevoelig zijn. ‘Daar komt bij dat de ticketprijs vanaf januari al flink de hoogte in gaat (80-100 euro) door een verhoging van de CO2-belasting en andere Europese klimaatmaatregelen. Hiermee stapel je dus belasting op belasting en jaag je passagiers weg naar luchthavens in het buitenland. Dat zorgt niet voor een schonere luchtvaart’, uit Rintel haar ongenoegen in een LinkedIn-bericht.

Nederlandse economie

Dat reizigers mogelijk kiezen voor andere luchthavens, treft de Nederlandse economie. De KLM-topvrouw stelt dat het kabinet begin juli dit jaar nog aangaf dat een dergelijke belasting slecht is voor de Nederlandse economie en bereikbaarheid. ‘Het gaat ten koste van de verbindingen van Nederland met de rest van de wereld. We zijn het eerste en enige land ter wereld waar deze belasting op tafel ligt. Het zou betekenen dat alleen passagiers die via Schiphol reizen extra geld betalen op hun vliegticket, terwijl dit niet geldt voor andere Europese luchthavens’, aldus Rintel. Als gevolg hiervan zegt de CEO van KLM dat de mogelijkheid tot investeren in een schonere vloot uitblijft.