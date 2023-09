Nieuw! Nieuw? De Beech 360

Columnist en mede-eigenaar van Up in the Sky. Goof heeft zijn sporen verdiend als reclametekstschrijver en schrijft nog altijd over luchtvaart. Hij publiceerde onder andere in NRC Handelsblad en de Volkskrant. Zijn columns verschijnen zowel op Up in the Sky als in Piloot & Vliegtuig. Regelmatig kiest Goof het luchtruim, de ene keer in een Cessna O-2A, de andere keer in een Yak-52.