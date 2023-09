737 schiet van landingsbaan in Rusland | Foto

Een Boeing 737-800 van het Turkse AnadoluJet schoot na de landing in Perm (Rusland) van de landingsbaan.

Het vliegtuig, registratie TC-JGV, steeg vrijdagochtend 6:50 uur lokale tijd op vanuit Antalya, een badplaats in het zuiden van Turkije. Na een vlucht van meer dan vier uur landde de machine in Perm, een stad ongeveer 1150 kilometer verwijderd van de Russische hoofdstad Moskou. Eenmaal geland gleed de 737 van de baan en kwam vijftig meter na het eind tot stilstand in het modderige gras. Op afbeeldingen die op de sociale media circuleren is te zien dat de machine er zonder kleerscheuren van afkwam. Datzelfde gold voor alle inzittenden. ‘Na de landing liepen onze passagiers geen verwondingen op’, aldus een woordvoerder van Turkish Airlines bij HavaHaber. AnadoluJet Boeing 737-800 (TC-JGV, built 2006) overran the end of runway 21 at Perm Intl Airport (USPP), Russia by about 50 meters coming to a stop on soft, even ground. All 174 occupants of flight #TK3964 from Anatalya remained unhurt and there was no visible damage to the… pic.twitter.com/BNOqNk0RU8— JACDEC (@JacdecNew) September 22, 2023

Passagiers geëvacueerd

Vervolgens werd een trap naar de 737 gereden. Daarmee werden de 174 reizigers en zes crewleden geëvacueerd. ‘Onze technische teams zijn begonnen met het onderzoek naar het incident’, aldus de woordvoerder. Later die dag werd het toestel, blijkt uit een video, uit het gras opgeduwd. Wat nu met de machine gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Gegevens van Flightradar24 laten in ieder geval zien dat de 737 nog steeds aan de grond staat in Perm. AnadoluJet'e ait bir uçak, Rusya'nın Perm havalimanına inip pisti tamamladıktan sonra taksi yolundan çıkmış, yaralanan olmadı. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/JunSqasaCX— REALIST (@Realistqx) September 22, 2023

Vorige maand kwam een 747 van Kalitta Air eveneens naast de baan terecht. Gelijk werd gewezen op de slechte weersomstandigheden. Op het moment van de landing was sprake van regen- en onweersbuien. Tevens hing het wolkendek laag.