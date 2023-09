Applaus na optreden A320-passagiers

Tijdens een landing van een Airbus A320 van Vueling kreeg een passagier een hartaanval. Door vroegtijdig en bekwaam ingrijpen werd een fatale afloop voorkomen.

Het toestel, registratie EC-MDZ, vertrok afgelopen dinsdagochtend vanuit Malaga op weg naar Gran Canaria (Canarische Eilanden). Toen de machine daar bijna was aangekomen, kreeg een passagier een hartstilstand. De piloot deed, zoals de procedures in dit soort gevallen voorschrijven, een aankondiging waarin gevraagd werd of reizigers met een medische achtergrond in de A320 zaten.

Passagiers verlenen hulp

Twee passagiers, een arts en een verpleegkundige, reageerden volgens La Provincia onmiddellijk. Ze liepen naar de desbetreffende vrouwelijke reiziger en startten met reanimeren. Aan boord van een vliegtuig zijn de medische middelen vaak beperkt, maar is het wel noodzakelijk dat een EHBO-koffer en medische kits aanwezig zijn. Door de reanimatie stabiliseerde de situatie van de passagier. Tijdens de landing werd de A320 opgewacht door hulpdiensten van de Canarische Eilanden. De vrouw is naar ziekenhuis gebracht.

Applaus van medereizigers

De te hulp geschoten arts en verpleegkundige kregen een applaus van de overige A320-passagiers. Eerder ontving een chirurg op een Air India-vlucht vanuit Tokio Narita Airport naar Delhi eveneens een applaus van zijn medereizigers nadat hij vijf uur lang medische hulp aan een passagier met een hartstilstand verleende. Na de ongeplande landing in Kolkata was de situatie van de desbetreffende reiziger stabiel.