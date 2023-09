Emirates nodigt A380-piloten uit

Emirates blijft haar vloot uitbreiden en nodigt daarom ervaren gezagvoerders uit in dienst te komen op onder meer de Airbus A380.

Momenteel beschikt de luchtvaartmaatschappij over meer dan honderd A380’s en Boeing 777’s. Emirates verwacht in 2024 en 2025 daar de A350 en 777-8 en -9 bij toe te voegen. Dat betekent dat zij ook meer piloten nodig heeft. Via het zogeheten Direct Entry Captains-programma, een wervingsprogramma, gecombineerd met Accelerated Command en First Officers, haalde Emirates de afgelopen vijf maanden reeds 172 nieuwe vliegers binnen. Maar dat niet alleen. Sinds de coronarestricties opgeheven zijn is de airline bezig met het werven van nieuw personeel. In oktober 2021 liet het bedrijf weten op zoek te zijn naar 6.000 nieuwe medewerkers. Het ging onder meer om extra cabine- en grondpersoneel, piloten en technische specialisten. Calling all seasoned captains! Join us as Direct Entry Captains to fly our iconic A380s and play an integral part in our future. Register for our info session on 4 October and to find out more. https://t.co/p8QCEyMSzU pic.twitter.com/kO4UTZwHMl— Emirates (@emirates) September 21, 2023

Direct Entry Captains programma

In het Direct Entry Captains programma wordt gezocht naar gezagvoerders met minimaal 3.000 recente vlieguren op de widebody-vloot van Airbus. Tevens moeten zij minimaal 7.000 uur op meermotorige toestellen met bemanningsleden hebben gevlogen. Op 4 oktober 10:00 uur Nederlandse tijd kunnen geïnteresseerde vliegers en hun gezinnen een online infosessie bijwonen. Mocht dit resulteren in een aanstelling bij Emirates, dan sluiten zij aan bij de 4.200-koppige crew. Hieronder vallen 1.515 A380-piloten. De luchtvaartmaatschappij zorgt voor een ruime accommodatie, schooltoelage en onder meer medische verzekeringen. De vliegers worden door een chauffeur naar het werk gebracht. Nadat de gezagvoerders in dienst komen, bestaat de kans door te groeien. Zij kunnen uiteindelijk in de functie treden van management- en recruteringspiloot, technische piloot, opleiding gezagvoerder, audit gezagvoerder, examinator en instructeur.