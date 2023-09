Korean Air geeft Boeing 747 weg

Het California Science Center in Los Angeles komt dankzij een donatie van Korean Air in het bezit van een Boeing 747.

De Aviation Gallery waar de Jumbojet terechtkomt, ligt in het Samuel Oschin Air and Space Center en is momenteel in aanbouw. In totaal heeft het een grootte van 200.000 vierkante meter en zijn er 150 educatieve tentoonstellingen verspreid over drie galerijen. Korean Air steunt het centrum door een 747 te doneren. Het vliegtuig wordt het middelpunt van de Aviation Gallery. In het toestel bevindt zich op het hoofddek een theater waarin geïnteresseerden een gesimuleerde vlucht van Los Angeles naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen uitvoeren. Het California Science Center laat weten dat in de Jumbo benadrukt wordt dat vier principes van belang zijn bij de bouw van een vliegtuig: lift, stuwkracht, weerstand en gewicht.

Korean Air schenkt een 747 aan het California Science Center © California Science Center

Luchtvaartervaring

Los Angeles was voor Korean Air de eerste bestemming in de Verenigde Staten. Omdat de stad de luchtvaartmaatschappij verwelkomde, wilde zij iets terug doen. ‘We zijn er trots op een integraal onderdeel te zijn van het luchtvaartverhaal en de geschiedenis. Deze faciliteit zal leermogelijkheden bieden en hopelijk jongeren inspireren om nieuwsgieriger te worden naar de luchtvaart en de impact ervan op de samenleving. De 747-tentoonstelling zal de transformatieve technologie en de voortdurende impact van het iconische vliegtuig demonstreren’, aldus Walter Cho, voorzitter van de luchtvaartmaatschappij, in een verklaring. Behalve de 747 worden nog twintig vliegtuigen gepresenteerd. Het gaat onder meer om de Glider van de gebroeders Wright, een Harrier T4 jump-jet en een F-100 Super Sabre straaljager.