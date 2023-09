A320-passagier blijkt na landing niet te slapen

Het zag eruit alsof ze in slaap was gevallen. Maar na aankomst van de A320-vlucht bleek dat de 73-jarige vrouwelijke passagier was overleden.

Ze zat aan boord van een British Airways-vlucht van Londen Heathrow naar het Franse Nice. Het toestel, registratie G-EUYH, steeg afgelopen donderdagavond 18:25 uur op, iets meer dan twee uur later als gepland. Na één uur en 45 minuten landde de Airbus A320 op de luchthaven van Nice.

Geen reactie na landing

Toen het signaal met stoelriemen vast uitgedaan werd, begonnen de reizigers hun handbagage uit de vakken te halen. De vrouwelijke passagier, van wie de nationaliteit niet bekend is, reageerde echter nergens op. Haar medereizigers sloegen alarm bij het cabinepersoneel. De bemanning nam contact op met de luchtverkeersleiding met de vraag of hulpdiensten naar de A320 gestuurd konden worden. Ambulance- en brandweerpersoneel haastten zich naar het vliegtuig. Gestart werd met reanimeren. Tevergeefs. Rond 22:00 uur werd die behandeling gestaakt. ‘Helaas is een reiziger overleden op een vlucht van Londen Heathrow naar Nice. Onze gedachten zijn bij de familie van de passagier in deze moeilijke tijd’, zei een woordvoerder van British Airways bij Insider.

Begin dit jaar overleed een passagier op een KLM-vlucht. De Boeing 777 moest in het Ierse Shannon een ongeplande landing maken nadat een reiziger onwel werd en kort daarna overleed.