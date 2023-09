A330 breekt klim na tien minuten af

Een Airbus A330 van Air France keerde vlak na take-off terug naar Parijs Charles de Gaulle nadat rook in de cockpit waargenomen werd.

Het toestel, registratie F-GZCA, vertrok donderdag aan het eind van de middag in de richting van Yaoundé (Kameroen). Toen het baan 26R verlaten had, merkten de vliegers volgens AV Herald snel de geur op die elektrisch van aard was. Tot tien minuten na de start steeg de A330 naar een hoogte van ongeveer vijf kilometer. De piloten meldden hun waarneming aan de luchtverkeersleiding. Wanneer een ongewone geur in de cockpit opgemerkt wordt, zoals dat eerder voorkwam bij een A220 van Swissair, wijzen de voorschriften erop dat teruggekeerd moet worden. De A330 in kwestie maakte een cirkel boven de buitenwijken van Parijs en lijnde op voor de baan waarvan die vertrokken was. Ongeveer een halfuur na take-off landde het toestel daar veilig. Daarna reed de machine naar de gate waar de reizigers uitstapten.

Na een ongewone geur keerde een A330 van Air France vlak na vertrek terug © Flightradar24.com

777 opgetrommeld

Die dag werd de vlucht naar de Kameroense stad geannuleerd. Een dag later regelde Air France een ander toestel, in dit geval een Boeing 777-200, registratie F-GSPN. Dit vliegtuig vertrok uiteindelijk precies 24 uur nadat de Airbus A330 teruggekeerde naar Parijs Charles de Gaulle Airport. Na een vlucht van iets meer dan zes uur landde de 777 in Yaoundé. De schade aan de A330 leek achteraf mee te vallen. De machine kwam iets minder dan 24 uur na het incident weer in actie. Toen voltooide het toestel een vlucht vanuit Parijs Charles de Gaulle naar Abuja, de hoofdstad van Nigeria.