Austrian Airlines veroordeeld voor greenwashing

Een Oostenrijkse rechtbank heeft een uitspraak gedaan tegen Austrian Airlines. De maatschappij wordt schuldig bevonden van greenwashing, nadat zij eerder reclame maakte voor CO2-neutrale vluchten.

VKI, de Oostenrijkse consumentenbond, spande namens het Oostenrijkse Ministerie van Sociale Zaken een rechtszaak aan tegen Austrian. De bond vond de reclame van de luchtvaartmaatschappij misleidend en noemde het greenwashing. VKI is blij met de uitspraak van de rechter: ‘De rechtbank volgde nu het juridische advies van de VKI en oordeelde dat de reclame misleidend was’. Austrian moest het vonnis op zijn kanalen publiceren en ‘houdt rekening met de uitspraak bij huidige en toekomstige advertenties’.

De betreffende advertentie was door Austrian op zowel hun Twitter-account als website geplaatst. ‘CO2-neutraal naar de Biënnale (kunstfestival in Venetië – red.) vliegen? Geen kunst voor ons!’, luidde het bericht. Ook stond er dat de vlucht volledig met duurzame brandstof (SAF) wordt uitgevoerd. Volgens de VKI was dit misleidend omdat ‘het momenteel technisch niet mogelijk is om CO2-neutrale vluchten uit te voeren met 100 procent SAF’ wegens maximale menglimieten.

KLM

Eerder dit jaar dienden Europese consumentenorganisaties een klacht in bij de Europese Commissie en het netwerk van nationale consumentenautoriteiten CPC. Volgens de organisaties Is het misleidend te ‘suggereren dat de luchtvaart duurzaam, verantwoord en groen kan zijn. Geen van de strategieën die door de luchtvaartsector worden gebruikt, is momenteel in staat de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. Het is belangrijk met deze claims te stoppen’. Zeventien maatschappijen waaronder KLM, Air France, Ryanair, Lufthansa en Austrian Airlines zijn hiervan beschuldigd.