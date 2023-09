Onduidelijkheid over crash Ilyushin IL-76

Zaterdag stortte een Ilyushin IL-76 tijdens de landing neer in Mali. Het is onduidelijk hoe het toestel precies is verongelukt. Mogelijk was de Russische Wagner-groep betrokken bij de vlucht.

De IL-76 cashte op Gao Airport, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door het Malinese leger en een vredesmissie van de VN, genaamd Minusma. Volgens een woordvoerder van de Duitse Bundeswehr, die betrokken is bij de vredesmissie, vloog de Ilyushin niet in opdracht van de VN. Hij stelt dat het toestel ‘de landingsbaan zou hebben overschreden’. Het is niet bekend of er inzittenden zijn omgekomen bij het incident.

Een luchthavenmedewerker vertelde dat de Ilyushin waarschijnlijk te zwaar beladen was en daardoor die niet op tijd kon stoppen. Hij gaf aan dat de vlucht namens het Malinese leger en de Russische Wagner-groep werd uitgevoerd. Andere bronnen spreken dit tegen en zeggen dat de vlucht enkel in opdracht van het Malinese leger vloog.

Meerdere bronnen melden dat de gecrashte machine de EW-412TH van het Wit-Russische Rubystar Airways is, maar vluchtdata van ADS-B Exchange laten zien dat die IL-76 zondag nog in Turkije vloog. Volgens een in Mali gevestigde journalist droeg de Ilyushin het registratienummer TZ-98 en behoort de machine tot de vloot van de Malinese luchtmacht.

Wagner

Vorige maand stortte eveneens een vliegtuig neer dat werd gelinkt aan de Wagner-groep. Een Embraer Legacy 600-zakenjet crashte ten noordoosten van Moskou. Aan boord zat Jevgeni Prighozjin, oprichter en leider van de beruchte Wagner-groep. De precieze oorzaak van de crash is nog niet bekend. Velen denken dat de Embraer met opzet is neergeschoten als wraakactie van president Vladimir Poetin.