Staking KLM-piloten gaat toch niet door

KLM en pilotenvakbond VNV hebben afgelopen zondagavond op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Daarmee is de aangekondigde staking, die maandag 25 september zou plaatsvinden, van de baan.

In de loop van de komende dagen zullen KLM en de VNV het principeakkoord verder uitwerken. Daarbij gaat het om aanvullende afspraken over een loonsverhoging voor piloten. Na de verdere uitwerking zal de vakbond het resultaat aan haar ledenraad voorleggen, waarna duidelijk wordt of de nieuwe cao in werking treedt. Die zal lopen tot en met februari 2025, en vervangt de cao die in maart afliep. ‘We zijn blij dat we uiteindelijk, in constructief overleg, dit resultaat hebben kunnen bereiken’, zegt KLM in een reactie.

Vorige week gaf de pilotenvakbond aan dat een groot deel van de KLM-piloten een uur lang het werk neer zou leggen. De vakbond benadrukte dat de staking een uiterste poging zou zijn om tot een overeenkomst te komen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en loon, nadat eerdere onderhandelingen geen bevredigend resultaat opleverden. VNV eiste een loonsverhoging van gemiddeld zes procent per jaar, waar KLM bereid was tot vijf procent te gaan. Verder willen de vliegers meer flexibiliteit in de roosters en dat er beter rekening gehouden wordt met de werkdruk.