Ural Airlines wil A320 vanaf tarweveld laten opstijgen

Twee weken geleden maakte een Airbus A320 van Ural Airlines een noodlanding in een tarweveld. De Russische maatschappij wil het toestel nu op een bijzondere manier weghalen.

De machine, registratie RA-73805, was voor een binnenlandse vlucht vertrokken vanuit Sochi op weg naar Omsk. Tijdens de nadering zouden zich problemen hebben voorgedaan met een van de hydraulische systemen, waardoor de flaps niet meer konden bewegen, met als gevolg dat de A320 moeilijker kon afremmen. De Airbus landde en strandde op een tarweveld in de regio Novosibirsk. De inzittenden verlieten via de evacuatieglijbanen het vliegtuig. Twee van hen zouden licht gewond zijn geraakt.

Ural Airlines wil de machine nu op een bijzondere wijze uit het veld halen. Zodra er voldoende vorst in de grond zit wordt beoogd het toestel vanaf het veld te laten opstijgen. Op recente foto’s is te zien hoe een Ground Power Unit (GPU) op het vliegtuig is aangesloten en dat technici de A320 gereed maken voor het opmerkelijke vertrek. Het is nog niet duidelijk wanneer de vlucht plaats zal vinden. Photos of the aircraft shows a Ground Power Unit connected and engineers preparing the aircraft to fly again. It is not clear from reports when the departure will be.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 25, 2023

Sancties

Na de noodlanding begon direct het speculeren over de staat van onderhoud van de A320 en de waarschijnlijke correlatie tussen de sancties en de veiligheid van de Russische luchtvaartsector. Vanwege sancties raakt de voorraad reserveonderdelen voor Airbus- en Boeing-vliegtuigen bij de Russische luchtvaartmaatschappijen op. Dit zorgt voor serieuze moeilijkheden. Het Russische Aeroflot gaf al eerder aan te kampen met problemen bij het vervangen van versleten remmen.